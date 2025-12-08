باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان، عصر دوشنبه در جلسه ساماندهی تردد موتورسیکلت‌های استان تهران که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تدوین قوانین و برنامه‌های جدید در این حوزه اظهار کرد: مشخص بودن هویت افراد و دارندگان موتورسیکلت و وسیله نقلیه امری ضروری است و با ساماندهی دقیق این موضوع، مشکلات مربوط به اجرای قانون و مدیریت ترافیک رفع خواهد شد.



وی افزود: با اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر، مسیر اجرای قانون شفاف‌تر شده و همکاری دستگاه‌های اجرایی در سطح استان به شکل قابل توجهی ارتقا یافته است.

استاندار تهران با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌ها برای ارتقای فرهنگ ترافیکی گفت: ضروری است تمامی نهاد‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و دانشگاه‌ها در تولید محتوا، گفت‌و‌گو با شهروندان، آموزش و فرهنگ‌سازی نقش فعالی داشته باشند، چرا که بخش مهمی از مشکلات ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین است.

معتمدیان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تلفات و حوادث منجر به فوت در استان به موتورسواران مربوط می‌شود، اظهار کرد: افزایش آگاهی خانواده‌ها و شهروندان نسبت به پیامد‌های تخلفات می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث داشته باشد.

وی نقش صدا و سیما و رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، هشداردهی و انتقال پیام‌های آموزشی به طیف گسترده مخاطبان را بسیار مؤثر دانست.

معتمدیان همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و مشارکت نهاد‌های مختلف در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جامعه تأکید کرد و افزود: لازم است در نقاط پرتردد شهر، برنامه‌های اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی به‌طور گسترده اجرا شود.

به گفته استاندار تهران، دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه قضایی باید در کنار پلیس پشتیبانی لازم را برای اجرای مؤثر این طرح فراهم کنند.

استاندار تهران با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر برخی مجموعه‌های اجرایی و شهرداری‌ها گفت: ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها صرفاً موضوعی ترافیکی نیست و پیامد‌های اجتماعی نیز به‌دنبال دارد؛ از این رو باید با رویکرد جامع و چندبعدی مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: لازم است ریل‌گذاری قانونی دقیقی در حوزه تردد موتورسیکلت‌ها صورت گیرد، زیرا در حال حاضر انواع تخلفات و بی‌قانونی‌ها در این بخش مشاهده می‌شود و ساماندهی آن ضرورتی جدی برای حفظ آرامش و ارتقای امنیت شهروندان استان تهران است.