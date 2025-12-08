استاندار تهران بر ضرورت هماهنگی بین‌دستگاهی، آموزش شهروندان و استفاده گسترده از رسانه‌ها برای کاهش تخلفات و ارتقای امنیت ترافیکی استان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان، عصر دوشنبه در جلسه ساماندهی تردد موتورسیکلت‌های استان تهران که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تدوین قوانین و برنامه‌های جدید در این حوزه اظهار کرد: مشخص بودن هویت افراد و دارندگان موتورسیکلت و وسیله نقلیه امری ضروری است و با ساماندهی دقیق این موضوع، مشکلات مربوط به اجرای قانون و مدیریت ترافیک رفع خواهد شد. 

وی افزود: با اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر، مسیر اجرای قانون شفاف‌تر شده و همکاری دستگاه‌های اجرایی در سطح استان به شکل قابل توجهی ارتقا یافته است.

استاندار تهران با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌ها برای ارتقای فرهنگ ترافیکی گفت: ضروری است تمامی نهاد‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و دانشگاه‌ها در تولید محتوا، گفت‌و‌گو با شهروندان، آموزش و فرهنگ‌سازی نقش فعالی داشته باشند، چرا که بخش مهمی از مشکلات ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین است.

معتمدیان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تلفات و حوادث منجر به فوت در استان به موتورسواران مربوط می‌شود، اظهار کرد: افزایش آگاهی خانواده‌ها و شهروندان نسبت به پیامد‌های تخلفات می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث داشته باشد. 

وی نقش صدا و سیما و رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، هشداردهی و انتقال پیام‌های آموزشی به طیف گسترده مخاطبان را بسیار مؤثر دانست.

معتمدیان همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و مشارکت نهاد‌های مختلف در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جامعه تأکید کرد و افزود: لازم است در نقاط پرتردد شهر، برنامه‌های اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی به‌طور گسترده اجرا شود. 

به گفته استاندار تهران، دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه قضایی باید در کنار پلیس پشتیبانی لازم را برای اجرای مؤثر این طرح فراهم کنند.

استاندار تهران با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر برخی مجموعه‌های اجرایی و شهرداری‌ها گفت: ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها صرفاً موضوعی ترافیکی نیست و پیامد‌های اجتماعی نیز به‌دنبال دارد؛ از این رو باید با رویکرد جامع و چندبعدی مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: لازم است ریل‌گذاری قانونی دقیقی در حوزه تردد موتورسیکلت‌ها صورت گیرد، زیرا در حال حاضر انواع تخلفات و بی‌قانونی‌ها در این بخش مشاهده می‌شود و ساماندهی آن ضرورتی جدی برای حفظ آرامش و ارتقای امنیت شهروندان استان تهران است.

برچسب ها: موتورسیکلت ، استاندار تهران
خبرهای مرتبط
استاندار تهران: برقی‌سازی موتورسیکلت با بسته تشویقی انجام می‌شود
استاندار تهران: اجازه ساخت‌وساز غیرمجاز در پایتخت را نمی‌دهیم؛
چرا تعطیلی‌ها برای آلودگی هوا دیر اعلام می‌شود؟ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات حادثه تصادف خانواده سقاب اصفهانی اعلام شد + فیلم
شلیک به ۱۵ سال زندگی مشترک
افزایش رقم کالابرگ سه دهک اول به ۶۲۰ هزارتومان
دستگیری عاملان قتل متواری در اسلامشهر در پایتخت
اجرای طرح زوج و فرد از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
واکنش رئیس پلیس راهور فراجا به جریمه تاکسی‌ها در روز‌های اجرای طرح زوج و فرد
علیه مشاور رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست اعلام جرم شد
۷۹۱ دستگاه وسائط نقلیه پلاک مخدوش و فاقد پلاک در پارکینگ غرب استان تهران
آیا تکلیف سرویس‌های مدارس در طرح زوج و فرد مشخص شد؟
آغاز طرح ترافیکی زمستانی پلیس از ۲۵ آذر
آخرین اخبار
طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران؛ ایده خلاقانه یا بازی با سرمایه مردم؟
کیفیت عکس کارت ملی زیر ذره‌بین؛ اصلاحات در راه است
افزایش تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی در ماه‌های آینده
دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان پیش از عید برگزار می‌شود
ایجاد شبکه بزرگ «ایران‌بانوها» / مادران و همسران شهدای جنگ ۱۲روزه تقدیر می‌شوند
باند شمالی تونل شهدای غزه امشب مسدود است
تعزیر مشاور املاک متخلف در پاکدشت
هیچ مراجعه‌کننده‌ای نباید با نارضایتی مجموعه قضایی را ترک کند
واکنش رئیس پلیس راهور فراجا به جریمه تاکسی‌ها در روز‌های اجرای طرح زوج و فرد
با شماره تلفن «۳۰۱۰۰» از وضعیت پرونده خود در دیوان عدالت مطلع شوید
بیش از ۲۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌ها
دو برابر شدن ظرفیت مسافرپذیری مترو تا سال آینده/ تولید روزانه یک واگن قابل تحقق است
ورود دو رام قطار ملی به ناوگان مترو نشان دهنده توان و همت بلند ایرانی است
افزایش رقم کالابرگ سه دهک اول به ۶۲۰ هزارتومان
ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس تا دو هفته آینده
سیاست همسایگی و منطقه‌گرایی ایران خیرخواهانه است
اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
آماده‌باش کامل شهرداری تهران برای بارش‌های پیش‌رو
لزوم تسریع در تکمیل تصفیه‌خانه‌های حوضه سد لتیان
حضور پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران در سومین کنفرانس منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر عراق
بانوان نیمی از داوطلبان هلال‌احمر را تشکیل می‌دهند؛ ۶۱ هزار داوطلب جدید جذب شدند
۱۳۸ زندانی زن در قالب پویش «مهر فاطمی» آزاد شدند
وضعیت قرارداد زباله‌سوز تهران مشخص شد
آیا تکلیف سرویس‌های مدارس در طرح زوج و فرد مشخص شد؟
دستور رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی برای ورود فوق‌العاده به موضوع ارز
اجرای۱۳۷ پروژه شهری با مشارکت ۱۱۸ هزار شهروند
دستگیری عاملان قتل متواری در اسلامشهر در پایتخت
۷۹۱ دستگاه وسائط نقلیه پلاک مخدوش و فاقد پلاک در پارکینگ غرب استان تهران
جلوگیری از ۵ مورد سقط جنین با بهره گیری از مشاوران پزشکی قانونی
آغاز طرح ترافیکی زمستانی پلیس از ۲۵ آذر