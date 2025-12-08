رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزایای برگزاری انتخابات الکترونیک در سرعت، دقت و صحت، انتخابات تناسبی را گامی بزرگ و تحولی برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، عصر امروز در جلسه ستاد انتخابات کشور که با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور، رئیس و برخی از اعضای ستاد انتخابات در محل این وزارتخانه برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، مشارکت بالا در انتخابات این دوره را بااهمیت برشمرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین این دوره از انتخابات را متفاوت‌تر از انتخابات‌های گذشته دانست و گفت: لازم است برای مردم تبیین شود که زندگی آنها با شورا‌ها و مدیریت شهری گره خورده است. حکمرانی محلی باید تقویت شود و دولت به مسائل کلان‌تر بپردازد.

وی ادامه داد: ما نیز در مجلس بنا داریم بر اساس کار‌های مطالعاتی صورت‌گرفته در گذشته، وظایف شورا‌ها را در قانون مربوطه به‌روزرسانی کنیم تا پارلمان شهری متناسب با شرایط امروز نقش‌آفرینی کند.

قالیباف با بیان اینکه فرآیند انتخابات طبق زمان خود دنبال و در زمان مقرر برگزار می‌شود، تصریح کرد: برگزاری انتخابات تناسبی در این دوره در شهر تهران گامی بزرگ، تحول‌آفرین و حرکتی رو به جلو است و طبق قانون مجلس، برای سایر شهر‌های بزرگ و نیز در دوره‌های آینده برای مجلس نیز اتفاق می‌افتد.

وی سرعت، دقت و صحت را از مزایای برگزاری انتخابات الکترونیک برشمرد که در این دوره در کشور تجربه می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بر واگذاری امور به مردم تأکید کرد و افزود: دولت و مجلس در تعامل با یکدیگر در این مسیر قدم برخواهند داشت.

افزایش معنادار مشارکت را هدف‌گذاری کرده‌ایم

اسکندر مومنی، وزیر کشور، نیز در این نشست گفت: ما در وزارت کشور با تمام توان پای کار هستیم و در جلسات متعدد با احزاب مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت صداوسیما و اصحاب رسانه، افزایش معنادار مشارکت در انتخابات را دنبال می‌کنیم.

مومنی با اشاره به آثار مثبت انتخابات تناسبی در تهران ادامه داد: اکنون برخی احزاب می‌دانند شاید رأی کامل نداشته باشند، اما می‌توانند کرسی داشته باشند و همین موجب افزایش مشارکت می‌شود.

وزیر کشور تأکید کرد: اگر تهران نسبت به دوره قبل یک اختلاف معنادار در افزایش مشارکت داشته باشد، اثر بسیار مهمی در کل کشور خواهد گذاشت.

وی افزود: اگرچه ممکن است انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم محقق نشود، اما احزاب می‌توانند به شکل غیرمستقیم عمل کنند و با معرفی لیست ۲۱ نفره همراه با شهردار پیشنهادی، هم به مشارکت مردم کمک کنند و هم موجب انسجام فهرست شوند.

وی گفت: استفاده از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای، تبلیغی و اقناعی مردم در دستور کار است و هرچه به انتخابات نزدیک‌تر شویم این فضا جدی‌تر می‌شود.

وزیر کشور افزود: حضور چهره‌ها از میان ورزشکاران و هنرمندان، زنان و جوانان نیز می‌تواند اثرگذار باشد و مجموع این اقدامات مشارکت را تقویت خواهد کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت