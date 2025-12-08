رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزایای برگزاری انتخابات الکترونیک در سرعت، دقت و صحت، انتخابات تناسبی را گامی بزرگ و تحولی برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، عصر امروز در جلسه ستاد انتخابات کشور که با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور، رئیس و برخی از اعضای ستاد انتخابات در محل این وزارتخانه برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، مشارکت بالا در انتخابات این دوره را بااهمیت برشمرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین این دوره از انتخابات را متفاوت‌تر از انتخابات‌های گذشته دانست و گفت: لازم است برای مردم تبیین شود که زندگی آنها با شورا‌ها و مدیریت شهری گره خورده است. حکمرانی محلی باید تقویت شود و دولت به مسائل کلان‌تر بپردازد.

وی ادامه داد: ما نیز در مجلس بنا داریم بر اساس کار‌های مطالعاتی صورت‌گرفته در گذشته، وظایف شورا‌ها را در قانون مربوطه به‌روزرسانی کنیم تا پارلمان شهری متناسب با شرایط امروز نقش‌آفرینی کند.

قالیباف با بیان اینکه فرآیند انتخابات طبق زمان خود دنبال و در زمان مقرر برگزار می‌شود، تصریح کرد: برگزاری انتخابات تناسبی در این دوره در شهر تهران گامی بزرگ، تحول‌آفرین و حرکتی رو به جلو است و طبق قانون مجلس، برای سایر شهر‌های بزرگ و نیز در دوره‌های آینده برای مجلس نیز اتفاق می‌افتد.

وی سرعت، دقت و صحت را از مزایای برگزاری انتخابات الکترونیک برشمرد که در این دوره در کشور تجربه می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بر واگذاری امور به مردم تأکید کرد و افزود: دولت و مجلس در تعامل با یکدیگر در این مسیر قدم برخواهند داشت.

افزایش معنادار مشارکت را هدف‌گذاری کرده‌ایم

اسکندر مومنی، وزیر کشور، نیز در این نشست گفت: ما در وزارت کشور با تمام توان پای کار هستیم و در جلسات متعدد با احزاب مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت صداوسیما و اصحاب رسانه، افزایش معنادار مشارکت در انتخابات را دنبال می‌کنیم.

مومنی با اشاره به آثار مثبت انتخابات تناسبی در تهران ادامه داد: اکنون برخی احزاب می‌دانند شاید رأی کامل نداشته باشند، اما می‌توانند کرسی داشته باشند و همین موجب افزایش مشارکت می‌شود.

وزیر کشور تأکید کرد: اگر تهران نسبت به دوره قبل یک اختلاف معنادار در افزایش مشارکت داشته باشد، اثر بسیار مهمی در کل کشور خواهد گذاشت.

وی افزود: اگرچه ممکن است انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم محقق نشود، اما احزاب می‌توانند به شکل غیرمستقیم عمل کنند و با معرفی لیست ۲۱ نفره همراه با شهردار پیشنهادی، هم به مشارکت مردم کمک کنند و هم موجب انسجام فهرست شوند.

وی گفت: استفاده از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای، تبلیغی و اقناعی مردم در دستور کار است و هرچه به انتخابات نزدیک‌تر شویم این فضا جدی‌تر می‌شود.

وزیر کشور افزود: حضور چهره‌ها از میان ورزشکاران و هنرمندان، زنان و جوانان نیز می‌تواند اثرگذار باشد و مجموع این اقدامات مشارکت را تقویت خواهد کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: قالیباف ، ستاد انتخابات کشور
خبرهای مرتبط
پیش ثبت‌نام انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از ۱۳ دی ماه آغاز می‌شود
نشست شورای اتحادیه بین‌المجالس جهانی در مجلس با قالیباف
قالیباف:
اقتدار موشکی ایران مرهون ایثار شهدا و رزمندگان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عراقچی: تهران و باکو مسیر گفت‌و‌گو را برای حل هرگونه سوء تفاهم انتخاب کردند
تهران و باکو؛ همسایگی در سایه تاریخ، شراکت در افق آینده
عراقچی: حق غنی‌سازی مهمترین نقطه اختلاف ایران و آمریکا است
آمادگی باکو برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود جهت گسترش مناسبات با تهران
آمریکا به‌دنبال چپاول و غارت منابع ونزوئلاست/ ایالات متحده زمینه فروپاشی مثل شوروی را دارد
استقبال باکو از گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری با تهران
دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه آذربایجان
عارف: راهبرد دولت، اولویت دادن به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است
تاکید پزشکیان بر سیاست‌گذاری براساس چارچوب‌های برخوردار از پشتوانه علمی و تجربی
جامعه دانشجویی، پیشران حرکت‌های اجتماعی و قانون اساسی است
آخرین اخبار
حضور رئیس‌جمهور در مراسم ختم خانواده آقای سقاب اصفهانی
حضور و سخنرانی وزیر امور خارجه در دانشگاه دولتی باکو
انتخابات تناسبی گامی بزرگ و تحولی است
رونمایی از نسخه آذری کتاب «قدرت مذاکره» در دانشگاه دولتی باکو
استقبال باکو از گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری با تهران
اسلامی: باید با رعایت چارچوب‌های آژانس از طرح اتهام عدول از ضوابط جلوگیری کنیم
عارف: راهبرد دولت، اولویت دادن به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است
تاکید پزشکیان بر سیاست‌گذاری براساس چارچوب‌های برخوردار از پشتوانه علمی و تجربی
عارف: راهبرد دولت چهاردهم جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور است
عراقچی: تهران و باکو مسیر گفت‌و‌گو را برای حل هرگونه سوء تفاهم انتخاب کردند
فضائلی: مشکلات اساسی اهواز ربطی به دشمن و تحریم ندارد
دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه آذربایجان
گزارش دیوان محاسبات از اتکای دولت به انتشار ۵۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۳
جامعه دانشجویی، پیشران حرکت‌های اجتماعی و قانون اساسی است
آمادگی باکو برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود جهت گسترش مناسبات با تهران
تهران و باکو؛ همسایگی در سایه تاریخ، شراکت در افق آینده
عراقچی: حق غنی‌سازی مهمترین نقطه اختلاف ایران و آمریکا است
آمریکا به‌دنبال چپاول و غارت منابع ونزوئلاست/ ایالات متحده زمینه فروپاشی مثل شوروی را دارد
باید جلوی تکرار دوی ماراتن کیش گرفته شود/ دستگاه قضایی با هنجارشکنان برخورد کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۷ آذر
غریب آبادی: روابط ایران و برزیل ظرفیت گسترش قابل توجهی دارد