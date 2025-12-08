باشگاه خبرنگاران جوان؛ تفاهم‌نامه همکاری بین رامین کاشف‌آذر سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و نایف بن علی العبری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری عمان به امضا رسید.

در این دیدار که با هدف توسعه تعاملات هوانوردی میان ایران و عمان برگزار شد، دو طرف بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های عملیات پروازی، خدمات فرودگاهی، افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با حمل‌ونقل هوایی تأکید کردند.

کاشف‌آذر با اشاره به ظرفیت‌های شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) برای تبدیل‌شدن به یک قطب منطقه‌ای، آمادگی این مجموعه را برای همکاری‌های مشترک، تبادل تجربیات تخصصی و توسعه مسیرهای پروازی جدید اعلام کرد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری عمان نیز با ابراز خرسندی از این دیدار، توسعه ارتباطات هوایی میان دو کشور را زمینه‌ساز افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری دانست و بر تداوم رایزنی‌ها و همکاری‌های مشترک تأکید کرد

گفتنی است طرفین توافق کردند کارگروه‌های تخصصی برای بررسی زمینه‌های عملیاتی همکاری تشکیل شود و برنامه‌ریزی‌ها در چارچوب رویکردهای بلندمدت هوانوردی دو کشور ادامه یابد.

این تفاهم‌نامه با هدف تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه برنامه‌ریزی و عملیات فرودگاهی، توسعه تجاری، نوآوری و توسعه منابع انسانی تدوین شد.

طبق این تفاهم‌نامه، دو طرف به اشتراک‌گذاری تجربیات، بررسی فرصت‌های تجاری و حمایت از رشد بخش هوانوردی متعهد می‌شوند. همکاری‌ها شامل فرآیندهای عملیاتی، آموزش و توسعه ظرفیت‌ها، نوآوری و تحول دیجیتال و همچنین فرصت‌های مشترک تجاری خواهد بود.

همچنین همزمان با برنامه ریزی برای افزایش تعداد پروازها به کشورهای همسایه پروازهای تهران– دبی؛ از پنج شهر ایران به فرودگاه شارجه توسط هواپیمایی کاسپین از سرگرفته شد.

در همین راستا عادل نورعلی مدیرعامل شرکت هواپیمایی از آغاز پروازهای برنامه‌ای در مسیر تهران–دبی ر فرودگاه شارجه خبر داد گفت: نخستین پرواز این مسیر در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ انجام شد و طی مراسمی ویژه مسئولان فرودگاه شارجه، رسماً افتتاح شد

وی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این مسیر هوایی گفت: افتتاح پرواز تهران– دبی (فرودگاه شارجه) برای ما تنها اضافه شدن یک مقصد جدید نیست؛ بلکه بخشی از برنامه توسعه‌ای برای تقویت حضور منطقه‌ای و افزایش دسترسی مسافران به مقاصد پرتردد است. مطالعات بازار و ارزیابی ظرفیت‌ عملیاتی نشان داد که این مسیر می‌تواند نقش مهمی در افزایش تنوع خدمات و بهبود تجربه سفر ایفا کند.

وی افزود: این شرکت هواپیمایی با پشتوانه نزدیک به سه دهه فعالیت مداوم، متعهد است پروازهایی ایمن، منظم و قابل اتکا ارائه دهد. اضافه شدن پرواز دبی به شبکه پروازی، آغاز مرحله جدیدی از برنامه توسعه ناوگان و مسیرهای عملیاتی شرکت است و در ماه‌های آینده گام‌های تکمیلی این طرح نیز به‌تدریج اجرا خواهد شد.