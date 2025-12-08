باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حمله با خودرو به تظاهرات حریدی‌ها در سرزمین اشغالی + فیلم

تظاهرات یهودیان حریدی علیه سیاست های نتایاهو با حمله یک خودرو به تجمع آنها همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تجمع اعتراضی یهودیان حریدی که در طی جنگ غزه برای فرار از حضور در جنگ بارها اعتراضاتی را علیه سربازی اجباری و علیه نتانیاهو به راه انداخته بودند، مورد حمله یک خودرو قرار گرفت.

مطالب مرتبط
حمله با خودرو به تظاهرات حریدی‌ها در سرزمین اشغالی + فیلم
young journalists club

بحران نیروی نظامی در ارتش رژیم صهیونیستی + فیلم

حمله با خودرو به تظاهرات حریدی‌ها در سرزمین اشغالی + فیلم
young journalists club

حمله به خبرنگار اسرائیلی در محله یهودیان حریدی + فیلم

حمله با خودرو به تظاهرات حریدی‌ها در سرزمین اشغالی + فیلم
young journalists club

خشم یهودیان حریدی از خدمت اجباری + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
فرار رئیس جدید موساد از شلیک رزمندگان قسام + فیلم
۳۵۷۳

فرار رئیس جدید موساد از شلیک رزمندگان قسام + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
بارش شدید باران در مدینه + فیلم
۱۱۴۲

بارش شدید باران در مدینه + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
انتقاد وزیر بهداشت از دور زدن کنکور پزشکی + فیلم
۱۱۰۷

انتقاد وزیر بهداشت از دور زدن کنکور پزشکی + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
اهل علم باید فارسی یاد بگیرند + فیلم
۹۸۷

اهل علم باید فارسی یاد بگیرند + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
روایت رهبر انقلاب درباره پیشتازی جوانان ایرانی در علوم پیشرفته دنیا + فیلم
۷۲۲

روایت رهبر انقلاب درباره پیشتازی جوانان ایرانی در علوم پیشرفته دنیا + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.