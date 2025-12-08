\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u062c\u0645\u0639 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636\u06cc \u06cc\u0647\u0648\u062f\u06cc\u0627\u0646 \u062d\u0631\u06cc\u062f\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0637\u06cc \u062c\u0646\u06af \u063a\u0632\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u0628\u0627\u0631\u0647\u0627 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636\u0627\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0633\u0631\u0628\u0627\u0632\u06cc \u0627\u062c\u0628\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648 \u0628\u0647 \u0631\u0627\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f\u060c \u0645\u0648\u0631\u062f \u062d\u0645\u0644\u0647 \u06cc\u06a9 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n