باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، اطلاعیه در خصوص تعیین تکلیف کارت سوخت مالکین دارای چندخودرو منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: با توجه به ماده (۴) مصوبه شماره ۱۴۶۸۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ هیات وزیران، نکات زیر را در خصوص نحوه تعریف و انتخاب یک خودرو از سایرخودروهای یک مالک حقیقی برای دریافت سهمیه یارانهای به اطلاع عموم مردم عزیز میرساند:
۱- تعریف چندخودرویی: ماده (۴) مصوبه مزبور صرفا" شامل خودروهای سواری شخصی میشود و سایر وسایل نقلیه موتوری یک شخص (اعم از موتورسیکلت یا خودروهای عمومی متعلق به اشخاص حقیقی) مشمول تعریف گروه چندخودرویی نمیباشد. همچنین در خصوص خودروهایی که مالک آنها بیش از یک نفر است، ملاک اجرای حذف سهمیه چندخودرویی، مالکیت پلاک خودرو خواهد بود.
۲- عدم انتخاب خودرو توسط مالک: در صورتیکه مالک دارای چند خودرو در موعد مقرر یک ماهه نسبت به انتخاب خودروی خود برای دریافت سهمیه در سامانه معرفی شده توسط شرکت ملی پخش اقدام ننماید، کارت سوختی که دارای بیشترین تراکنش در بازه سه ماهه گذشته میباشد به عنوان کارت سوخت دارای سهمیه نرخ اول و دوم تلقی میگردد و باقی کارتهای سوخت مشمول تعریف چندخودرویی ابطال خواهد شد.
۳- وضعیت کارت سوخت خودروهایی که ابطال شده است: صدور کارت سوخت جدید مالکین مشمول چند خودرو که طبق بند ۲ اطلاعیه حاضر کارتهای سوخت ایشان ابطال شده است، براساس نرخ و سهمیه سوم و صرفا با درخواست مجدد متقاضی در سامانه خدمات کارت هوشمند سوخت شرکت ملی پخش قابل انجام خواهد بود.
۴- سامانه اینترنتی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران: تارنمای خدمات کارت هوشمند سوخت شرکت مزبور به نشانی FCS.NIOPDC.IR از ساعت ۹ صبح روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ به منظور ثبتنام مالکین چندخودرو در دسترس عموم قرار میگیرد. متقاضیان با ورود به سامانه ابتدا با استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (دولت من) وارد سامانه شده و سپس نسبت به تعریف خودروهای خود با وارد نمودن سریال برگ سبز (سند مالکیت) و پلاک خودرو اقدام مینمایند. پس از آن، در صورتیکه بیش از یک خودرو مشمول دریافت سهمیه یارانهای باشد، نسبت به انتخاب خودروی مدنظر خود جهت تخصیص سهمیه اول و دوم یارانهای مبادرت میورزند.