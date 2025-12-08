باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش بن کاسپیت، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی روزنامه اسرائیلی معاریو، گفته شده که سارا نتانیاهو، همسر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، در تصمیم به برکناری رئیس شاباک (سازمان امنیت داخلی اسرائیل)، رونن بار، نقش داشته است.

کاسپیت در گزارش خود می‌نویسد: «بر اساس اطلاعاتی که اخیراً به منابع مربوطه رسیده، مشخص شده که فرد تصمیم‌گیرنده در برکناری رئیس شاباک – همان‌طور که حدس می‌زنید – خانم سارا نتانیاهو بوده است.» او اشاره می‌کند که این تصمیم همزمان با آغاز تحقیقات پرونده «قطرگیت» اتخاذ شده و گفته می‌شود سارا نتانیاهو به نزدیکان خود گفته: «او (رونن بار) تحقیق در مورد ما را متوقف نخواهد کرد. او شروع کرده و دست بردار نیست.»

این روزنامه‌نگار اسرائیلی گفته که این اظهارات اخیراً توسط یک مقام بسیار ارشد و نزدیک به خود نخست‌وزیر نقل شده است. بر اساس گفته‌های این مقام، «خود نتانیاهو در موضوع برکناری نقش کمرنگ‌تری داشت و همسرش بود که لحن را تعیین کرد و در نهایت این‌گونه اتفاق افتاد.»

سخنگوی سارا نتانیاهو این گزارش را تکذیب کرده و گفته است: «داستان نادرست است!»

این گزارش در پی سخنرانی شلومیت بارنیع فاراگو، مشاور حقوقی سابق دفتر نخست‌وزیری، در کنفرانس انجمن حقوق عمومی درباره جایگاه «نگهبانان دروازه» و تأثیر آنها بر کار دولت منتشر شده است. بارنیع فاراگو که پس از ۲۴ سال خدمت حدود شش ماه پیش بازنشسته شد، ادعا کرده که در سال‌های اخیر تلاش‌های سیستماتیکی برای برکناری مقامات حرفه‌ای که انتظارات سیاسی را برآورده نمی‌کنند، صورت گرفته است.

منبع: معاریو