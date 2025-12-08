روزنامه معاریو در گزارشی فاش کرد سارا نتانیاهو، همسر نخست‌وزیر اسرائیل، در تصمیم به برکناری رئیس سازمان امنیت داخلی (شاباک) نقش کلیدی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش بن کاسپیت، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی روزنامه اسرائیلی معاریو، گفته شده که سارا نتانیاهو، همسر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، در تصمیم به برکناری رئیس شاباک (سازمان امنیت داخلی اسرائیل)، رونن بار، نقش داشته است.

کاسپیت در گزارش خود می‌نویسد: «بر اساس اطلاعاتی که اخیراً به منابع مربوطه رسیده، مشخص شده که فرد تصمیم‌گیرنده در برکناری رئیس شاباک – همان‌طور که حدس می‌زنید – خانم سارا نتانیاهو بوده است.» او اشاره می‌کند که این تصمیم همزمان با آغاز تحقیقات پرونده «قطرگیت» اتخاذ شده و گفته می‌شود سارا نتانیاهو به نزدیکان خود گفته: «او (رونن بار) تحقیق در مورد ما را متوقف نخواهد کرد. او شروع کرده و دست بردار نیست.»

این روزنامه‌نگار اسرائیلی گفته که این اظهارات اخیراً توسط یک مقام بسیار ارشد و نزدیک به خود نخست‌وزیر نقل شده است. بر اساس گفته‌های این مقام، «خود نتانیاهو در موضوع برکناری نقش کمرنگ‌تری داشت و همسرش بود که لحن را تعیین کرد و در نهایت این‌گونه اتفاق افتاد.»

سخنگوی سارا نتانیاهو این گزارش را تکذیب کرده و گفته است: «داستان نادرست است!»

این گزارش در پی سخنرانی شلومیت بارنیع فاراگو، مشاور حقوقی سابق دفتر نخست‌وزیری، در کنفرانس انجمن حقوق عمومی درباره جایگاه «نگهبانان دروازه» و تأثیر آنها بر کار دولت منتشر شده است. بارنیع فاراگو که پس از ۲۴ سال خدمت حدود شش ماه پیش بازنشسته شد، ادعا کرده که در سال‌های اخیر تلاش‌های سیستماتیکی برای برکناری مقامات حرفه‌ای که انتظارات سیاسی را برآورده نمی‌کنند، صورت گرفته است.

منبع: معاریو

برچسب ها: سارا نتانیاهو ، رئیس شاباک
خبرهای مرتبط
جلسه محرمانه نتانیاهو با تونی بلر درباره برنامه‌های «روز پسین» غزه
نتانیاهو ۲۸ دسامبر به آمریکا سفر می‌کند تا با ترامپ دیدار کند
دادگاه اسرائیل پس از درخواست عفو، محاکمه نتانیاهو را از سر گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رسوایی در بغداد؛ کالبدشکافی یک «اشتباه» استراتژیک یا مانور سیاسی؟
رژیم صهیونیستی ساخت دیوار ۵۰۰ کیلومتری در مرز با اردن را آغاز کرد
نیجریه به بنین نیرو و جنگنده اعزام کرد
اسرائیل، قطر و آمریکا در نیویورک جلسه سه جانبه برگزار کردند
سفر کارشناسان آژانس انرژی اتمی به ژاپن برای بررسی تخلیه آب از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما
مذاکره‌کننده ارشد اوکراین: زلنسکی امروز اسناد طرح صلح را دریافت خواهد کرد
طرح ۸۰۰ میلیون دلاری پنتاگون برای حمایت از اوکراین
زلزله ۷.۶ ریشتری سواحل شرقی ژاپن را لرزاند؛ هشدار سونامی صادر شد
تیراندازی در مرکز خریدی در پایتخت نروژ
چین متعهد به دفاع از حاکمیت خود بر تایوان شد
آخرین اخبار
دیدار رهبران اروپایی و زلنسکی در زمانی «حیاتی» برای اوکراین
نیویورک تایمز: حماس در حال بازیابی قدرت در نوار غزه و پر کردن خلأ است.
زلزله ۷.۶ ریشتری ژاپن؛ نیروگاه‌های هسته‌ای سالم و هشدار سونامی ۳ متری
رژیم صهیونیستی ساخت دیوار ۵۰۰ کیلومتری در مرز با اردن را آغاز کرد
اتحادیه اروپا در حال بررسی کمک به تقویت نیروهای امنیتی لبنان است
زلزله ۷.۶ ریشتری سواحل شرقی ژاپن را لرزاند؛ هشدار سونامی صادر شد
نتانیاهو ۲۸ دسامبر به آمریکا سفر می‌کند تا با ترامپ دیدار کند
ناوگان جدید همبستگی بین‌المللی در راه غزه
پلیس اسرائیل به مقر آنروا در قدس یورش برد
کرملین: هند برای منافع اقتصادی خود به خرید نفت از روسیه ادامه خواهد داد
دیپلمات آمریکایی: خلع سلاح هسته‌ای کامل کره شمالی همچنان سیاست واشنگتن است
آمریکا در حال فشار آوردن به اوکراین برای توافق «سریع‌تر» است
تیراندازی در مرکز خریدی در پایتخت نروژ
کشور‌های اتحادیه اروپا خواستار اقدام در مورد دارایی‌های مسدود شده روسیه شدند
چین متعهد به دفاع از حاکمیت خود بر تایوان شد
سفر کارشناسان آژانس انرژی اتمی به ژاپن برای بررسی تخلیه آب از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما
نیجریه به بنین نیرو و جنگنده اعزام کرد
مذاکره‌کننده ارشد اوکراین: زلنسکی امروز اسناد طرح صلح را دریافت خواهد کرد
اسرائیل، قطر و آمریکا در نیویورک جلسه سه جانبه برگزار کردند
فایننشال تایمز: آلمان نگران هزینه‌های اوکراین است
زلنسکی: مذاکرات صلح اوکراین با آمریکا سازنده است اما آسان نیست
طرح ۸۰۰ میلیون دلاری پنتاگون برای حمایت از اوکراین
رسوایی در بغداد؛ کالبدشکافی یک «اشتباه» استراتژیک یا مانور سیاسی؟
تایلند پس از درگیری‌های مرگبار، حملات هوایی در امتداد مرز کامبوج را آغاز کرد
برلین آغوشی امن برای جنایات صهیونیست‌ها
ترامپ: روسیه با توافق موافق است، مطمئن نیستم زلنسکی موافق باشد
معمای ماهیگیرانی که در غزه ناپدید می‌شوند
سرعت بی‌سابقه پیشروی روسیه در اوکراین؛ همزمان با بن‌بست در گفت‌و‌گو‌های آتش‌بس
باسم نعیم: حق مقاومت حفظ خواهد شد، اما سلاح‌ها می‌تواند در دوره آتش‌بس «غیرفعال» شود
یک سال بعد از جنگ؛ آوارگان سوری می‌گویند «هیچ چیز تغییر نکرده است»