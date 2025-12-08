آنتونیو گوترش با صدور بیانیه‌ای یورش نیرو‌های اسرائیل به محوطه آژانس امداد و کار سازمان ملل (UNRWA) در قدس اشغالی را به شدت محکوم کرد و خواستار بازگرداندن فوری این ملک به سازمان ملل و رعایت مصونیت آن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه یورش اسرائیل به محوطه آژانس پناهندگان فلسطین سازمان ملل (UNRWA) در قدس اشغالی را به شدت محکوم کرد.

گوترش در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این محوطه همچنان ملک سازمان ملل متحد است و غیرقابل تعرض بوده و از هرگونه مداخله دیگری مصون است.»

وی افزود: «من از اسرائیل می‌خواهم فوراً تمام گام‌های لازم را برای بازگرداندن، حفظ و رعایت عدم قابلیت تعرض اماکن آژانس امداد و کار سازمان ملل بردارد و از هرگونه اقدام بیشتر در مورد اماکن این آژانس خودداری کند.»

پلیس اسرائیل امروز دوشنبه مقر آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) در قدس اشغالی را مورد یورش قرار داد و پرچم اسرائیل را برافراشت، اقدامی که این آژانس آن را به چالشی علیه حقوق بین‌الملل توصیف کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: دبیر کل سازمان ملل ، حمله اسرائیل ، سازمان آنروا
خبرهای مرتبط
آنروا: بیش از ۶۱ میلیون تن آوار از دو سال حملات اسرائیل به غزه بر جای مانده است
باد و باران زخم‌های جنگ را در غزه عمیق‌تر کرد + تصاویر
هشدار رئیس آنروا: بهبود اوضاع غزه منوط به ۳ شرط اساسی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رسوایی در بغداد؛ کالبدشکافی یک «اشتباه» استراتژیک یا مانور سیاسی؟
رژیم صهیونیستی ساخت دیوار ۵۰۰ کیلومتری در مرز با اردن را آغاز کرد
نیجریه به بنین نیرو و جنگنده اعزام کرد
اسرائیل، قطر و آمریکا در نیویورک جلسه سه جانبه برگزار کردند
سفر کارشناسان آژانس انرژی اتمی به ژاپن برای بررسی تخلیه آب از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما
مذاکره‌کننده ارشد اوکراین: زلنسکی امروز اسناد طرح صلح را دریافت خواهد کرد
طرح ۸۰۰ میلیون دلاری پنتاگون برای حمایت از اوکراین
زلزله ۷.۶ ریشتری سواحل شرقی ژاپن را لرزاند؛ هشدار سونامی صادر شد
تیراندازی در مرکز خریدی در پایتخت نروژ
چین متعهد به دفاع از حاکمیت خود بر تایوان شد
آخرین اخبار
دیدار رهبران اروپایی و زلنسکی در زمانی «حیاتی» برای اوکراین
نیویورک تایمز: حماس در حال بازیابی قدرت در نوار غزه و پر کردن خلأ است.
زلزله ۷.۶ ریشتری ژاپن؛ نیروگاه‌های هسته‌ای سالم و هشدار سونامی ۳ متری
رژیم صهیونیستی ساخت دیوار ۵۰۰ کیلومتری در مرز با اردن را آغاز کرد
اتحادیه اروپا در حال بررسی کمک به تقویت نیروهای امنیتی لبنان است
زلزله ۷.۶ ریشتری سواحل شرقی ژاپن را لرزاند؛ هشدار سونامی صادر شد
نتانیاهو ۲۸ دسامبر به آمریکا سفر می‌کند تا با ترامپ دیدار کند
ناوگان جدید همبستگی بین‌المللی در راه غزه
پلیس اسرائیل به مقر آنروا در قدس یورش برد
کرملین: هند برای منافع اقتصادی خود به خرید نفت از روسیه ادامه خواهد داد
دیپلمات آمریکایی: خلع سلاح هسته‌ای کامل کره شمالی همچنان سیاست واشنگتن است
آمریکا در حال فشار آوردن به اوکراین برای توافق «سریع‌تر» است
تیراندازی در مرکز خریدی در پایتخت نروژ
کشور‌های اتحادیه اروپا خواستار اقدام در مورد دارایی‌های مسدود شده روسیه شدند
چین متعهد به دفاع از حاکمیت خود بر تایوان شد
سفر کارشناسان آژانس انرژی اتمی به ژاپن برای بررسی تخلیه آب از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما
نیجریه به بنین نیرو و جنگنده اعزام کرد
مذاکره‌کننده ارشد اوکراین: زلنسکی امروز اسناد طرح صلح را دریافت خواهد کرد
اسرائیل، قطر و آمریکا در نیویورک جلسه سه جانبه برگزار کردند
فایننشال تایمز: آلمان نگران هزینه‌های اوکراین است
زلنسکی: مذاکرات صلح اوکراین با آمریکا سازنده است اما آسان نیست
طرح ۸۰۰ میلیون دلاری پنتاگون برای حمایت از اوکراین
رسوایی در بغداد؛ کالبدشکافی یک «اشتباه» استراتژیک یا مانور سیاسی؟
تایلند پس از درگیری‌های مرگبار، حملات هوایی در امتداد مرز کامبوج را آغاز کرد
برلین آغوشی امن برای جنایات صهیونیست‌ها
ترامپ: روسیه با توافق موافق است، مطمئن نیستم زلنسکی موافق باشد
معمای ماهیگیرانی که در غزه ناپدید می‌شوند
سرعت بی‌سابقه پیشروی روسیه در اوکراین؛ همزمان با بن‌بست در گفت‌و‌گو‌های آتش‌بس
باسم نعیم: حق مقاومت حفظ خواهد شد، اما سلاح‌ها می‌تواند در دوره آتش‌بس «غیرفعال» شود
یک سال بعد از جنگ؛ آوارگان سوری می‌گویند «هیچ چیز تغییر نکرده است»