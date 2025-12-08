باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه یورش اسرائیل به محوطه آژانس پناهندگان فلسطین سازمان ملل (UNRWA) در قدس اشغالی را به شدت محکوم کرد.

گوترش در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این محوطه همچنان ملک سازمان ملل متحد است و غیرقابل تعرض بوده و از هرگونه مداخله دیگری مصون است.»

وی افزود: «من از اسرائیل می‌خواهم فوراً تمام گام‌های لازم را برای بازگرداندن، حفظ و رعایت عدم قابلیت تعرض اماکن آژانس امداد و کار سازمان ملل بردارد و از هرگونه اقدام بیشتر در مورد اماکن این آژانس خودداری کند.»

پلیس اسرائیل امروز دوشنبه مقر آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) در قدس اشغالی را مورد یورش قرار داد و پرچم اسرائیل را برافراشت، اقدامی که این آژانس آن را به چالشی علیه حقوق بین‌الملل توصیف کرد.

منبع: رویترز