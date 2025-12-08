باشگاه‌خبرنگاران جوان؛تورج دهقانی با اعلام بهره‌برداری موفق از دو حلقه چاه جدید در فاز ۱۳ میدان گازی پارس جنوبی بیان کرد: با راه‌اندازی این چاه‌ها، ظرفیت تولید گاز این فاز، روزانه ۳ میلیون متر مکعب افزایش یافته که می‌تواند در فصل سرد، کمک شایان توجهی به تأمین پایدار گاز کشور کند.

وی با اشاره به نقش کلیدی و محوری میدان مشترک پارس جنوبی در تأمین بیش از ۷۰ درصد نیاز گازی کشور افزود: تکمیل و بهره‌برداری از این چاه‌ها، بخشی از برنامه شرکت نفت و گاز پارس برای تقویت تولید گاز غنی است که با همکاری و تلاش متخصصان داخلی در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) و با رعایت کامل الزامات ایمنی و فنی محقق شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس تأکید کرد: این افزایش تولید، نقش مهمی در پاسخگویی به تقاضای مصرف گاز در زمستان خواهد داشت و توان عملیاتی فاز ۱۳ را برای تأمین پایدار انرژی کشور ارتقا می‌دهد.