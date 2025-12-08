تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس، به دلیل مخالفت کشور‌های عربی و اسلامی از فهرست اعضای اصلی «هیئت صلح» غزه در طرح پساجنگ دونالد ترامپ حذف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش فایننشال‌تایمز، تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس، از فهرست اعضای پیشنهادی «هیئت صلح» غزه در طرح پساجنگ دونالد ترامپ حذف شده است. این تصمیم پس از مخالفت چندین کشور عربی و اسلامی با حضور وی اتخاذ شد.

گزارش‌ها حاکی است که بلر احتمالاً در یک کمیته اجرایی کوچک‌تر در ساختار پیشنهادی آمریکا برای اداره غزه مشارکت خواهد کرد.

اگرچه ترامپ پیش‌تر بلر را به عنوان عضو هیئت صلح معرفی و از او تمجید کرده بود، اما کشور‌های منطقه به دلیل نقش وی در جنگ ۲۰۰۳ عراق با حضورش مخالفت کردند. این کشور‌ها همچنین هشدار داده‌اند که در طرح پیشنهادی، فلسطینی‌ها ممکن است به حاشیه رانده شوند.

در چارچوب اولیه طرح ترامپ، بلر قرار بود در یک نهاد نظارتی بین‌المللی به نام «شورای صلح» عضویت داشته باشد. این شورا قرار بود بر عملکرد تکنوکرات‌های فلسطینی اداره‌کننده امور نظارت کرده و نقش محوری در هدایت بازسازی غزه ایفا کند.

