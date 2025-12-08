باشگاه خبرنگاران جوان -عزیزالله سیفی رئیس شورای شهر یزد با حضور در استودیو خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: ۱۲ سامانه در شهر یزد راه اندازی شده که مردم از آنها استفاده می‌کنند. به عنوان مثال مردم می‌توانند از طریق سیستم هوشمند حمل و نقل همگانی از مسیر و ساعت حرکت اتوبوس آگاه شوند، مشکلات شهری را از طریق سامانه ۱۳۷ مطرح می‌کنند و یا زباله خشک در سامانه پسماند ثبت شده و جمع آوری صورت می‌گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به مشارکت شهروندان در نامگذاری معابر یا جست وجوی قبر متوفیان در آرامستان‌ها نیز به صورت هوشمند انجام می‌گیرد، افزود: ۱۰ سامانه تا پایان سال به مجموعه خدمات شهر هوشمند اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: شبکه شمیم، شبکه مجازی یزدمن است و تلویزیونی به شمار می‌آید که مردم بتوانند بر جلسات شورا و شهرداری نظارت کنند. اطلاع رسانی خبر‌های شورا و شهرداری، آموزش‌های شهروندی و ... از طریق این سامانه انجام می‌شود.

سیفی اظهار داشت: تهران اولین شهر کشور است که شبکه مجازی راه اندازی کرده و هم اکنون یزد به عنوان دومین شهر کشور اقدام به راه اندازی چنین شبکه‌ای می‌کند.

منبع: خبرگزاری