باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی دوشنبه شب ۱۷ آذر ۱۴۰۴ با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت: دکتر عراقچی وزیر امور خارجه در اولین سفر رسمی دوجانبه به جمهوری آذربایجان، امروز صبح با استقبال مدیر کل منطقه‌ای ذیربط و سفیر جمهوری آذربایجان در تهران وارد باکو شد و در طول روز گفت‌و‌گو‌های بسیار خوب و مفیدی با رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه، رئیس مجلس و معاون نخست‌وزیر این کشور داشت.

وی افزود: دیدار از دانشگاه دولتی باکو و حضور در جمع اساتید و دانشجویان این دانشگاه به همراه رونمایی از ترجمه آذری کتاب «قدرت مذاکره» پایان‌بخش این سفر کوتاه یک‌روزه، اما پرثمر بود.

بقایی تصریح کرد: ایران و جمهوری آذربایجان مصمم به بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها برای ارتقای روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌ها در ترتیبات چندجانبه جهت صیانت از صلح و ثبات منطقه‌ای هستند.