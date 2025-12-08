امروز وبه مناسبت روز دانشجو دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان دیداری صمیمی با سخنگوی دولت داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرضیه السادات حسینی راد - بدون دعوت به دانشگاه باهنر می‌روم بعد ازدرج مشخصات دم در ورودی به تالار وحدت محل تمام گردهمایی‌های دانشگاه می‌روم سالن مملو ازجمعیت است حتی نیم طبقه بالا هم پرشده است به ناچاربه قسمت زنانه می‌روم و ایستاده کار را دنبال می‌کنم.

اولین عکسی که می‌اندازم خانم سخنگو متوجه می‌شود ولبخند همیشگی اش را تحویل لنزگوشی می‌دهد، تعدادی از دانشجویان به نوبت پشت تریبون رفته واز مسائل مختلف کشور وجامعه انتقاد کرده وخواهان پاسخگویی سخنگوی دولت هستند.

مثل تمام جمع‌های دانشجویی اغلب افراد با‌های وهوی وبلند کردن صدا تلاش می‌کنند از دانشجویان تشویق بگیرند از مسایل علمی و انتقال آب و علت گرانی بنزین ونبود حجاب درجامعه تا انتقاد به چرایی برخورد با دانشجویان کم حجاب وبی توجهی مدیران صنعتی به دانشگاه کرمان ازجمله مطالبات دانشجویی است.

نمایندگان جامعه اسلامی، بسیج، انجمن‌های اسلامی، کانون‌های علمی ونیزکانون فرهنگی دانشگاه ازجمله نمایندگان مطرح کننده مسائل هستند.

در ادامه چند دانشجو با صدای بلند خواستارصحبت کردن شدند که یکی از آنان با انتقاد ازعدم تعامل صحیح بین دانشگاه وصنعت گفت: باید استانی مانند کرمان با این حجم کار درصنعت ومعادن هزینه تربیت نیروی متخصص را در قالب مسئولیت‌های اجتماعی از بنگاه‌های اقتصادی بگیرد وتربیت نیروی متخصص برای آنان را انجام دهد تا کارگاه‌های عملی دانشگاه نیز مجهزتر شود.

همچنین در ادامه از برترین‌های دانشجویی در رشته‌های مختلف ونیز برترین‌های رتبه دار کشوری باحضور سخنگوی دولت تجلیل شدو دختران نمونه درآغوش خانم مهاجرانی سخنگوی دولت قرار گرفتند.

ازنکات نه چندان خوب ماجرا انتقاد یکی از دانشجویان برای مساله حجاب دانشجویان بود وخواستار عدم برخورد حراست دانشگاه با دانشجویان کم حجاب شد وهمچنین خانم سخنگو درپاسخ به دانشجویی که گفته بود مملکت را نمی توان با نشان دادن قلب اداره کرد گفت من شما را دوست دارم با قلب یا بی قلب!

نظام آبادی رییس دانشگاه باهنر کرمان نیز دراین دیدارگفت: حضور دانشجوی قدیمی دانشگاه که اکنون سخنگوی دولت هستند برایمان امیدبخش است.

وی بیان کرد: دو هفته است برنامه ریزی برای برگزاری جشن روز دانشجو انجام شده است واین مراسم یادبود سه دانشجوی شهید در دوران پهلوی یعنی مصطفی بزرگ نیا، احمد قندچی ومهدی شریعت رضوی برگزار شده است.

حجت الاسلام عسکری نماینده ولی فقیه در دانشگاه باهنر کرمان گفت: مادشمن داریم و باید در مقابل دشمن همه یکپارچه شویم هرکسی با هرنظام فکری و سلیقه سیاسی باید یک کلام حرف بزنیم.

وی افزود: نمی‌تواند در کشور چند صدایی داشت ونگرانی ما این است که مردم ودانشجویان یکصدا هستند، اما امروز انتقاد دانشجویان این است چرا یکصدایی از مسئولین درکشور شنیده نمیشود

حجت الاسلام عسکری با گرامی داشت یاد وخاطره شهید حاج قاسم سیلماین به عنوان دانشجوی دانشگاه باهنر کرمان، تصریح کرد: طبق گفته حاج قاسم هرکس به سمت تضعیف نظام اسلامی برود نابود می‌شود و امروز همه مردم ومسئولین باید از این گفته شهید پیروی کنند.

همچنین درحین حضور سخنگوی دولت برای سخنرانی عده‌ای از دانشجو با شعار مرگ برآمریکا وشعارنوشته‌های مخالفت با مذاکره با آمریکا را فریاد زدند.

این مراسم همچنین همراه با شعرخوانی یکی از شاعران کرمانی همراه بود که شعری طنزخطاب به رییس جمهور خواند.