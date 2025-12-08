باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تمسخر خواب‌آلودگی ترامپ در برنامه کمدی آمریکایی + فیلم

برنامه آمریکایی «پخش زنده شنبه‌شب» خواب‌آلودگی ترامپ را دستمایه تمسخر او قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه کمدی آمریکایی «پخش زنده شنبه‌شب» خواب‌آلودگی رئیس جمهور آمریکا و اختلاف او با ممدانی را دستمایه طنز قرار داد.

 

مطالب مرتبط
تمسخر خواب‌آلودگی ترامپ در برنامه کمدی آمریکایی + فیلم
young journalists club

افول آمریکا از قدرت جهانی به سطح منطقه‌ای + فیلم

تمسخر خواب‌آلودگی ترامپ در برنامه کمدی آمریکایی + فیلم
young journalists club

جایزه من درآوردی صلح فیفا برای ترامپ، سوژه تمسخر رسانه‌های آمریکایی شد! + فیلم

تمسخر خواب‌آلودگی ترامپ در برنامه کمدی آمریکایی + فیلم
young journalists club

بازداشت گسترده مهاجران بدون سابقه کیفری در آمریکا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
فرار رئیس جدید موساد از شلیک رزمندگان قسام + فیلم
۴۹۵۷

فرار رئیس جدید موساد از شلیک رزمندگان قسام + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
بارش شدید باران در مدینه + فیلم
۱۳۰۱

بارش شدید باران در مدینه + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
اهل علم باید فارسی یاد بگیرند + فیلم
۱۱۸۸

اهل علم باید فارسی یاد بگیرند + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
۶۰۰ کیلومتر مربع زیر اِشغال صهیونیست؛ نقشه تل‌آویو در جنوب سوریه + فیلم
۶۸۷

۶۰۰ کیلومتر مربع زیر اِشغال صهیونیست؛ نقشه تل‌آویو در جنوب سوریه + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
چرا اسرائیل حاضر نیست دست از کرانه باختری بکشد؟ + فیلم
۶۵۳

چرا اسرائیل حاضر نیست دست از کرانه باختری بکشد؟ + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.