فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از کشف ۲۸ تن و ۵۵۰ کیلوگرم گندم قاچاق در شهرستان مراغه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار علی محمدی با تاکید بر رسالت مهم پلیس در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر را جزو اولویت ها و دستور کار پلیس آذربایجان شرقی و شهرستان مراغه عنوان کرد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران یگان امداد شهرستان مراغه در حین گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلی مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

محمدی با بیان اینکه ماموران انتظامی مراغه با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از خودروی مذکور مقدار ۲۸ تن و ۵۵۰ کیلوگرم گندم قاچاق خارج از شبکه توزیع را کشف کردند، گفت: این محموله فاقد هرگونه مدارک مثبته بود.

به گفته وی در این رابطه یک نفر دستگیر و خودروی سنگین نیز توقیف شده است.

فرمانده پلیس آذربایجان شرقی محمدی از مردم استان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک را به پلیس ۱۱۰ گزارش داده و پیشنهادات، انتقادات و تقدیرات خود را به شماره تلفن ۱۹۷ اطلاع دهند.

منبع ایرنا

برچسب ها: گندم قاچاق ، نیروی انتظامی
خبرهای مرتبط
کشف ۲۶ تن گندم قاچاق در هشترود
کشف ۱۰ تن گندم قاچاق در مراغه
کشف بیش از ۲۸ تن گندم قاچاق در مراغه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بلاتکلیفی احداث شهرک مسکونی در شهرستان ورزقان با گذشت ۸ سال
دستگیری دو صیاد غیرمجاز در هوراند
کشف بیش از ۲۸ تن گندم قاچاق در مراغه
آخرین اخبار
کشف بیش از ۲۸ تن گندم قاچاق در مراغه
بلاتکلیفی احداث شهرک مسکونی در شهرستان ورزقان با گذشت ۸ سال
دستگیری دو صیاد غیرمجاز در هوراند
نصب دوربین‌های مداربسته برای افزایش امنیت در روستا‌های اهر 