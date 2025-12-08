باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاک‌نژاد روز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ با آندری کوزنیتسوف وزیر صنایع بلاروس دیدار کرد؛ در این دیدار توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه انرژی، صنعت و پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت.



وی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های همکاری مناسب دو کشور در زمینه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه انرژی، گفت: ایران سرزمین فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه نفت و گاز است و ما برای اینکه کشورهای دوست بتوانند از این فرصت استفاده کنند، سبدی از قراردادها، به‌خصوص در بالادست را طراحی و آماده کرده‌ایم که قابلیت ایجاد یک فرصت برد - برد برای دو طرف را دارد.



آندری کوزنیتسوف وزیر صنایع بلاروس نیز در این دیدار با تأکید بر پیگیری همکاری‌های قبلی دو کشور با اشاره به اینکه این سفر نخستین سفر وی به ایران است و احساس خوبی دارد، گفت: آماده‌ایم در همه حوزه‌ها و به‌خصوص پتروشیمی و صادرات محصولات و کاتالیست به بلاروس همکاری‌ها را توسعه دهیم.

منبع: وزارت نفت