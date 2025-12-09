قلعه نویی قصد دارد که مهاجم ایرانی تیم استاندارد لیژ را برای فیفا دی بعدی به تیم ملی فوتبال دعوت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دنیس اکرت مهاجم دو رگه ایرانی- آلمانی،  ژوپیر لیگ بلژیک عملکرد درخشانی در تیم استاندارد لیژ داشته است به خاطر همین در روز‌های اخیر اعلام شد که تیم ملی فوتبال ایران به دنبال دریافت پاسپورت ایرانی برای این بازیکن است تا پیراهن تیم ملی را بپوشد.  

مهاجم تیم استاندارد لیژ در سه هفته گذشته دو گل هم برای تیمش به ثمر رسانده است. 

امیر قلعه نویی درباره این مطلب گفت: خیلی جالب  است از روزی که نام ایشان مطرح شده، انگیزه و کیفیت و آمارش بهتر شده است. ما از دو سه ماه پیش این موضوع را پیگیری کردیم و یک سری مسائل ریز دارد.

او  ادامه داد: ان شا الله  در چند روز آینده اگر پدر ایشان به ایران بیایند و مسائلی که پیگیرش هستیم،  امیدواریم با درایت مهدی تاج، برای فیفادی بعدی ایشان را داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال  گفت: این منوط به حضور پدر ایشان در ایران است و بعد کار‌های اداری را دوستان پیگیری خواهند کرد. گروه تیم ملی هم از یکسری ظرفیت‌ها پیگیری می‌کنیم این مهم انجام شود.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، امیر قلعه نویی
