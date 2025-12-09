باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نقش و تاثیر بانوان در جامعه + فیلم

دبیر همایش حکمرانان زن ایرانی در خصوص نقش و تاثیر بانوان در جامعه نکاتی بیان کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - اکرم علیمردانی، دبیر همایش حکمرانان زن ایران با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد نقش و تاثیر بانوان در جامعه توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
نقش و تاثیر بانوان در جامعه + فیلم
young journalists club

معرفی اولین بانوی مجتهد ایرانی + موشن گرافیک

نقش و تاثیر بانوان در جامعه + فیلم
young journalists club

۳۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته عفاف و حجاب در چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود

نقش و تاثیر بانوان در جامعه + فیلم
young journalists club

مقایسه‌ای بین وضعیت زنان در ایران و آمریکا

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
هشدار کارشناسان امنیتی به انتصاب رونی گافمن در رأس موساد + فیلم
۵۳۳

هشدار کارشناسان امنیتی به انتصاب رونی گافمن در رأس موساد + فیلم

۱۸ . آذر . ۱۴۰۴
بازداشت پزشک قلابی + فیلم
۵۳۲

بازداشت پزشک قلابی + فیلم

۱۸ . آذر . ۱۴۰۴
افزایش بحران اعتیاد دیجیتال در استرالیا + فیلم
۴۹۵

افزایش بحران اعتیاد دیجیتال در استرالیا + فیلم

۱۸ . آذر . ۱۴۰۴
بحران وابستگی + فیلم
۴۷۶

بحران وابستگی + فیلم

۱۸ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.