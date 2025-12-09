منچستریونایتد موفق شد با نمایشی درخشان در خانه ولورهمپتون به پیروزی ۴-۱ برسد و خود را به یک امتیازی رتبه چهارم برساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در آخرین بازی هفته پانزدهم لیگ برتر انگلیس هم، منچستریونایتد برابر ولورهمپتون به پیروزی ۴-۱ دست یافت.

شاگردان روبن آموریم از همان دقایق ابتدایی تا پایان تیم برتر زمین بودند و تک‌گل میزبان تنها یک مانع کوچک برای آنها بود. برونو فرناندز (دو بار)، میسون مانت و برایان امبومو، گلزنان تیم روبن آموریم بودند. در سمت دیگر، ژان ریکنر بلگراد برای گرگ‌های انتهای جدولی گلزنی کرد تا به روند عجیب ۴۹۵ گل نزدن ولورهمپتون پایان دهد.

با این پیروزی قاطعانه، منچستریونایتد ۲۵ امتیازی شد و از رتبه دوازدهم به جایگاه ششم جدول صعود کرد. وولورهمپتون هم همچون هفته‌های گذشته لیگ برتر در قعر جدول، بیش از پیش، به استقبال فروپاشی کامل و سقوط به چمپیونشیپ رفت. این تیم فقط دو امتیاز در ۱۵ بازی گذشته کسب کرده.

