رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از افزایش جذب دانشجویان بین الملل در این دانشگاه به ۸۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر علی ضامن صالحی فرد در آیین گرامیداشت روز دانشجو با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا اظهار کرد: دانشجو نماد آزادی و دانشگاه میدان شکوفایی اندیشه هاست، دانشجویان وارثان میراث تاریخ هستند که در قامت وجدان بیدار به عنوان نسل جدید آینده و مملکت و نظام را به دست خواهند گرفت.

وی افزود: دانشجویان علاوه بر تحصیل و علم اندوزی، با تقویت اخلاق، فرهنگ و مطالبه‌گرانه مسئولانه در جهت ساختن آینده‌ای بهتر نقش آفرین هستند.

دکتر صالحی فرد ادامه داد: دانشگاه بدون دانشجو، بی روح و بی جان است. حرکت به سوی دانشگاه‌های نسل ۵ و ۶ و ارتقا کیفیت آموزش می‌تواند راهگشای همه امور و گامی موثر برای آینده باشد.

وی ادامه داد: سنوات گذشته با سوادی به معنای توانایی خواندن و نوشتن، تسلط به چند زبان و مهارت‌های کامپیوتر بود، اما هم اکنون در تعریف جدید سازمان ملل متحد؛ با سواد کسانی هستند که توانایی بهره گیری از آموخته‌ها در جهت ایجاد تغییر و تحول در زندگی شخصی و جامعه داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: باسوادی در تعریف امروزی ۶ شاخص اصلی دارد شامل سواد عاطفی، سواد و دانش ارتباط، سواد مالی، سواد رسانه، سواد آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت می‌باشد.

دتر صالحی فرد گفت: هنر بهره مندی و بکارگری اموخته‌ها و دانسته‌ها همراه با تحول‌گرایی و ایجاد تغییر در زندگی و محیط پیرامون مهمترین اصل باسوادی است.

به گفته وی؛ هم اکنون حدود ۴ هزار دانشجو در ۵۳ رشته تحصیلی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

امسال تعداد دانشجویان بین الملل به ۸۵ نفر در این دانشگاه افزایش یافته است.