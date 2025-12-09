باشگاه خبرنگاران جوان - آندری کوزیتسوف وزیر صنایع جمهوری بلاروس در رأس هیأتی با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران ملاقات و مذاکره کرد.
صادق با اشاره به برگزاری موفقیتآمیز هجدهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و بلاروس به ریاست وزیر صمت گفت: جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاریهای حملونقل و لجستیک با جمهوری بلاروس آمادگی کامل دارد.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای همکاریهای حملونقلی دو کشور اظهار داشت: ایران برای اختصاص محوطه در بنادر جنوبی و بندر خشک آپرین به بلاروس آمادگی دارد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه، امضای یادداشت تفاهم میان روسای راهآهنهای دو کشور و مشخص شدن شاخه شرقی کریدور از مسیر اینچهبرون و سرخس برای حمل بار ریلی و ایجاد ترافیک منظم حمل محمولههای صادراتی از بلاروس به ایران را یادآور شد و نسبت به حمل بار ترانزیتی فله و کانتینری از مسیر ایران در کوتاهترین زمان و با قیمت رقابتی اعلام آمادگی کرد.
صادق با توجه به تدوین سند یادداشت تفاهم حملونقل چندوجهی بین سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت حملونقل بلاروس، نسبت به امضای آن در سفر آتی وزیر حملونقل بلاروس به ایران ابراز امیدواری کرد.
وی سهم ناوگان ایرانی در ترددهای جادهای طی ۱۱ ماه گذشته را ۱۰۵۹ دستگاه و سهم ناوگان بلاروس را ۱۲۳ دستگاه اعلام کرد و گفت: آمادگی لازم برای افزایش میزان تردد ناوگان بلاروسی را داریم.
وزیر راه و شهرسازی بیانداشت: طی سال جاری ۱۵۰۰ مجوز تردد دوجانبه و ۲۵۰ مجوز تردد ثالث بین دو کشور مبادله شده است. البته با اصلاح موافقتنامه حملونقل بینالمللی جادهای از ماه نوامبر، نظام پروانه تردد بین دو کشور لغو شده است که این موضوع را به همه مرزها ابلاغ کردیم و انتظار داریم متقابلاً لغو نظام پروانه تردد بین دو کشور برای مرزهای مشترک روسیه و بلاروس ابلاغ شود تا ناوگان دو کشور بدون مانع بین یکدیگر تردد کنند.
صادق با اشاره به یادداشت تفاهم حملونقل هوایی بین دو کشور گفت: طبق این تفاهمنامه باید هفتهای چهار پرواز بین ایران و بلاروس برقرار شود و ما آمادگی داریم با هدف کمک به تجارت دو کشور نسبت به برقراری پرواز مستقیم اقدام کنیم.
وی افزود: هیچ مانعی برای تردد ناوگان بلاروسی در ایران وجود ندارد. در حوزه ریلی نیز انتظار میرود با توجه به امنیت مسیرهای ریلی ایران که منجر به افزایش جابهجایی کالا از مقصد چین، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان و ... شده است، حمل بار ریلی از بلاروس طبق روال سابق انجام شود و نیز گسترش یابد.
طرف بلاروسی نیز در این نشست نسبت به پیشنهادات وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را اعلام کرد و هدف از حضور در این نشست را دستیابی به راهحلهایی برای رفع موانع و توسعه فعالیتهای حملونقلی میان دو کشور دانست.
منبع: وزارت راه و شهرسازی