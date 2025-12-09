فرماندار اردبیل گفت: از هزارو۷۰کیلومتر شبکه فاضلاب شهر اردبیل ۶۷۰کیلومتر اجرایی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - فرزاد قلندری امروز درجلسه بررسی پروژه‌های آب شهرستان اردبیل گفت:از هزارو۷۰کیلومتر شبکه فاضلاب شهر اردبیل ۶۷۰کیلومتر اجرایی شده است و ۴۰۰ کیلومتر دیگر در حال اجرا است که در این راستا در ۸ نقطه شهر اردبیل عملیات اجرایی انجام می‌شود.او با اشاره به اینکه ۴۰۰ کیلومتر باقی ماند شبکه فاضلاب اردبیل نیازمند اعتبارات ویژه است که پیگیر تامین این اعتبارات هستیم.

فرماندار اردبیل از تکمیل پروژه مخزن ۲۰ هزار لیتری شام‌اسبی خبرداد افزود:بهره برداری از این پروژه گامی بزرگ برای تامین آب مسکن ملی اردبیل وبرخی مناطق است.

قلندری از اختصاص حدود ۴۸۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های آب شهرستان اردبیل از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور و اعتبارات ملی خبرداد وگفت:از محل اعتبارات دیگر وفاینانس‌ها هم اعتباراتی به پروژه‌های آب شهرستان اختصاص می‌یابد.

او افزود:۹۴روستای شهرستان اردبیل تحت پوشش آب وفاصلاب هستند وبرنامه ریزی برای تحت پوشش قرار دادن ۳۰ روستای شهرستان هم درحال انجام است.

قلندری بر تسهیل عملیات اجرایی پروژه‌های شهرستان اردبیل تاکید کرد.

فرماندار اردبیل ضمن قدردانی از همکاری مردم شریف منطقه در مدیریت مصرف آب گفت:تقاضا داریم برای پیشگیری از بحران آب اهتمام ویژه‌ای در مدیریت مصرف آب داشته باشند.