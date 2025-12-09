باشگاه خبرنگاران جوان -شهریار عسکری اظهار کرد: براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۸:۰۰ امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه ایستگاه استانداری خوزستان در اهواز ۱۵۶، ایستگاه معاونت بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز ۱۵۷، ایستگاه دوم اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان در اهواز ۱۵۱، ایستگاه پادادشهر اهواز ۱۵۲، ایستگاه کارون ۱۶۵، ایستگاه سوسنگرد ۱۵۵، ایستگاه دانشگاه علوم پزشکی آبادان ۱۶۰، ایستگاه خرمشهر ۱۵۳ و ایستگاه بهبهان ۱۵۵ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهرها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

وی افزود: همچنین هوای اندیمشک، دزفول، شوش، شوشتر، لالی، شوشتر، هویزه، ملاثانی، شادگان و بندر ماهشهر در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

عسکری گفت: بنا بر شاخص ۲.۵ میکرون، هوای مسجدسلیمان، اندیکا، دزپارت، هفتکل، باغملک، آغاجاری و امیدیه در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است.

شاخص کیفیت هوا(AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. براساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع خبرگزاری ایسنا