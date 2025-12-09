اورزولا فون در لاین با تأکید بر اهمیت راهبردی اوکراین برای اتحادیه اروپا، اعلام کرد امنیت این کشور باید به عنوان نخستین خط دفاعی اروپا در بلندمدت تضمین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، تأکید کرد که امنیت اوکراین باید به عنوان بخشی از دفاع اتحادیه اروپا تضمین شود، زیرا مذاکرات صلح ادامه دارد. وی گفت: «امنیت اوکراین باید در بلندمدت، به عنوان نخستین خط دفاعی اتحادیه ما تضمین شود.»

فون در لاین توضیح داد که پیشنهاد‌های تأمین مالی همچنان در حال بررسی است و بر نیاز به تقویت اوکراین از نظر نظامی و دیپلماتیک تأکید کرد. او گفت که این اولویت‌ها «در مرکز» گفت‌و‌گو‌ها با مارک روته، دبیرکل ناتو قرار دارند و افزود که این بلوک تعهد خود را مستقیماً به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تاکید کرده است.

فون در لاین در پایان گفت: «حاکمیت اوکراین باید محترم شمرده شود.»

رهبران فرانسه، آلمان و انگلیس روز دوشنبه در لندن نمایش قدرتمندی از حمایت از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به راه انداختند، در زمانی که آنان آن را «لحظه‌ای حیاتی» برای کی‌یف توصیف کردند، که تحت فشار آمریکا برای پذیرش یک طرح صلح پیشنهادی با روسیه قرار دارد.
در یک جلسه که با عجله ترتیب داده شده، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و زلنسکی گفتند که می‌خواهند در صورت انعقاد یک معامله صلح، برنامه‌های محکمی ارائه دهند.
یک منبع دولتی انگلیس گفت که رهبران استفاده از ارزش دارایی‌های مسدود شده روسیه را مورد بحث قرار خواهند داد. پیش از این، رهبران استونی، فنلاند، ایرلند، لتونی، لیتوانی، لهستان و سوئد از اتحادیه اروپا خواستند تا به سرعت با طرحی برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده به منظور تأمین مالی اوکراین اقدام کند.

استارمر، مکرون، مرتس و زلنسکی همچنین می‌خواهند بر تلاش‌ها برای دریافت تضمین‌های امنیتی از آمریکا جهت کمک به بازدارندگی از هرگونه حملات بیشتر از سوی روسیه، که تهاجم تمام‌عیار خود به اوکراین را در فوریه ۲۰۲۲ آغاز کرد، پافشاری کنند.

انتشار طرح آتش‌بس آمریکا در ماه گذشته، تا حدی توجه رهبران اروپایی را جلب کرده است که نگرانند کی‌یف مجبور به پذیرش شرایطی شود که به نفع مسکو است و به گفته برخی می‌تواند ثبات قاره را بر هم زند.

منبع: رویترز

برچسب ها: فون در لاین ، کمیسیون اروپا ، جنگ اوکراین و روسیه
خبرهای مرتبط
دیمیتریف: اتحادیه اروپا باید برای نجات از زوال «به ترامپ گوش دهد»
زلنسکی مدعی شد پهپادهای ناشناس در نزدیکی هواپیمای او در مسیر ایرلند مشاهده شده‌اند
دیدار رهبران اروپایی و زلنسکی در زمانی «حیاتی» برای اوکراین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران، چین و عربستان سعودی خواستار پایان حملات اسرائیل شدند
زلنسکی به زودی اسناد صلح «اصلاح‌شده» را به آمریکا تحویل می‌دهد
انفجار در نزدیکی فرودگاه نظامی المزه در پایتخت سوریه
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سودان
۲ کشته و ۵ زخمی در سیل شمال عراق
دستیار مکرون: فرانسه برای خنثی کردن کودتا در بنین، پشتیبانی «لجستیکی» ارائه داد
روبیو از کامبوج و تایلند خواست تا به درگیری‌ها پایان دهند
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
کالاس: انتقاد آمریکا درباره آزادی‌های اروپا درست نیست
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
آخرین اخبار
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
۲ کشته و ۵ زخمی در سیل شمال عراق
انفجار در نزدیکی فرودگاه نظامی المزه در پایتخت سوریه
رئیس شورای اروپا خطاب به ترامپ: متحدان نباید در سیاست داخلی یکدیگر دخالت کنند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سودان
زلنسکی به زودی اسناد صلح «اصلاح‌شده» را به آمریکا تحویل می‌دهد
دستیار مکرون: فرانسه برای خنثی کردن کودتا در بنین، پشتیبانی «لجستیکی» ارائه داد
روبیو از کامبوج و تایلند خواست تا به درگیری‌ها پایان دهند
ایران، چین و عربستان سعودی خواستار پایان حملات اسرائیل شدند
کالاس: انتقاد آمریکا درباره آزادی‌های اروپا درست نیست
شرط حماس برای مرحله دوم آتش‌بس
اسرائیل روز چهارشنبه گذرگاه اردن را بازگشایی می‌کند
ترامپ: اوکراین دیگر یک دموکراسی نیست/ رهبران اروپایی ضعیف هستند
کرملین اظهارات صدراعظم آلمان درباره «احیای اتحاد جماهیر شوروی» را رد کرد
عراق حزب الله و انصارالله را از لیست مسدودسازی اموال خارج کرد
سقوط هواپیمای ترابری نظامی روسیه با هفت سرنشین
آمریکا در دوره ترامپ؛ کنار رفتن از جایگاه همیشگی
جهاد اسلامی پرونده تحویل اجساد صهیونیستی را بست
افشای روابط تجاری و شخصی گسترده ایهود باراک با جفری اپستین در ایمیل‌های هک شده
پرواز جنگنده‌های چینی و روسی در نزدیکی حریم هوایی کره جنوبی
اسرائیل در ۶۰ روز ۷۰۰ بار آتش بس غزه را نقض کرد
وحشت در اسرائیل از توانایی موشکی ایران
هشدار روسیه درباره افزایش فعالیت‌های جاسوسی ناتو در قطب شمال
تلاش برای بازگرداندن افغانستان به جامعه جهانی
روسیه: هیچ‌گونه گفتگوی با طرف آمریکای بر سر پیمان استارت‌نو نداریم
کوبا قاطعانه ادعا‌های آمریکا را رد کرد
سرکوب سیستماتیک هویت مذهبی شیعیان آذربایجانی ذیل سایه صهیون + موشن‌گرافی
لیتوانی به دلیل ورود بالن‌ها از بلاروس وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد
پوتین محدودیت‌های اعمال شده بر «کشور‌های غیردوست» را تمدید کرد