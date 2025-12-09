اورزولا فون در لاین با تأکید بر اهمیت راهبردی اوکراین برای اتحادیه اروپا، اعلام کرد امنیت این کشور باید به عنوان نخستین خط دفاعی اروپا در بلندمدت تضمین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، تأکید کرد که امنیت اوکراین باید به عنوان بخشی از دفاع اتحادیه اروپا تضمین شود، زیرا مذاکرات صلح ادامه دارد. وی گفت: «امنیت اوکراین باید در بلندمدت، به عنوان نخستین خط دفاعی اتحادیه ما تضمین شود.»
فون در لاین توضیح داد که پیشنهادهای تأمین مالی همچنان در حال بررسی است و بر نیاز به تقویت اوکراین از نظر نظامی و دیپلماتیک تأکید کرد. او گفت که این اولویتها «در مرکز» گفتوگوها با مارک روته، دبیرکل ناتو قرار دارند و افزود که این بلوک تعهد خود را مستقیماً به ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، تاکید کرده است.
فون در لاین در پایان گفت: «حاکمیت اوکراین باید محترم شمرده شود.»
رهبران فرانسه، آلمان و انگلیس روز دوشنبه در لندن نمایش قدرتمندی از حمایت از ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین به راه انداختند، در زمانی که آنان آن را «لحظهای حیاتی» برای کییف توصیف کردند، که تحت فشار آمریکا برای پذیرش یک طرح صلح پیشنهادی با روسیه قرار دارد.
در یک جلسه که با عجله ترتیب داده شده، کییر استارمر، نخستوزیر انگلیس، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و زلنسکی گفتند که میخواهند در صورت انعقاد یک معامله صلح، برنامههای محکمی ارائه دهند.
یک منبع دولتی انگلیس گفت که رهبران استفاده از ارزش داراییهای مسدود شده روسیه را مورد بحث قرار خواهند داد. پیش از این، رهبران استونی، فنلاند، ایرلند، لتونی، لیتوانی، لهستان و سوئد از اتحادیه اروپا خواستند تا به سرعت با طرحی برای استفاده از داراییهای مسدود شده به منظور تأمین مالی اوکراین اقدام کند.
استارمر، مکرون، مرتس و زلنسکی همچنین میخواهند بر تلاشها برای دریافت تضمینهای امنیتی از آمریکا جهت کمک به بازدارندگی از هرگونه حملات بیشتر از سوی روسیه، که تهاجم تمامعیار خود به اوکراین را در فوریه ۲۰۲۲ آغاز کرد، پافشاری کنند.
انتشار طرح آتشبس آمریکا در ماه گذشته، تا حدی توجه رهبران اروپایی را جلب کرده است که نگرانند کییف مجبور به پذیرش شرایطی شود که به نفع مسکو است و به گفته برخی میتواند ثبات قاره را بر هم زند.
منبع: رویترز