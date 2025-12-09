باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علیآبادی وزیر نیرو با حضور در صحن علنی مجلس در پاسخ به سوال حامد یزدیان و و سایر نمایندگان درخصوص عملکرد سازمان توسعه و بهرهبرداری از فناوریهای نوین آبهای جوی از بدو تاسیس در سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ عملکرد سازمان توسعه بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی از بدو تاسیس در سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ گفت: سالهایی که کشور با خشکسالی ممتد و ناترازی انرژی همراه بوده همراهی مجلس عبور از شرایط سخت را همراه کرده است.
وزیر نیرو اظهار کرد: موضوع تابآوری کشور و مدیریت منابع جوی است. سازمان توسعه و بهرهبرداری آبهای جوی نهادی است که با حمایت جدی مجلس و نیاز به پاسخ جدی کشور شکل گرفت. نیازی که از تغییرات اقلیمی و ضرورت استفاده از فناوریهای نویت نشات میگیرد. این سازمان با پشتیبانی معنوی حاجی زاده هموار شده است.
عضو هیئت دولت بیان کرد: در نگاه کلان هدف تاسیس این سازمان صرف بارورسازی ابرها نبود بلکه پایش جدی و توسعه فناوریهای نوین و بهرهبردای از آبهای جوی بوده است.
علیآبادی با بیان اینکه اقدامات وزارت نیرو در چهار مسیر کلان دنبال شده است، گفت: هدف شناخت و پایش جو کشور است. یکی از ماموریتها ایجاد توان ملی، تشخیص و تنظیم سازوکارهای جو کشور است.
در حال تکمیل...