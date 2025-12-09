کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر بخواهیم دلایل رشد فعلی بازار سرمایه را بررسی کنیم، باید اشاره کنیم که بازار با توجه به جا ماندگی‌اش نسبت به بازار‌های موازی مانند طلا، دلار و ملک، در ۵ سال اخیر جزء جا مانده‌ترین بازار‌ها محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شرایط فعلی بازار و عوامل مؤثر بر روند صعودی آن گفت: سرمایه‌گذاری در این روز‌ها توانسته رشد خوبی را تجربه کند و این رشد با ورود نقدینگی به بازار و افزایش ارزش معاملات نسبت به روز‌های رکودی همراه بوده است.

او افزود: اگر بخواهیم دلایل رشد فعلی بازار سرمایه را بررسی کنیم، باید اشاره کنیم که بازار با توجه به جا ماندگی‌اش نسبت به بازار‌های موازی مانند طلا، دلار و ملک، در ۵ سال اخیر جزء جا مانده‌ترین بازار‌ها محسوب می‌شود. به جرات می‌توان گفت که تنها عاملی که می‌تواند رشد بازار را متوقف کند، شرایط ریسک سیاسی است. اما اگر کاهش ریسک سیاسی و نوسانات آن را تجربه کنیم، بازار سرمایه می‌تواند با ورود نقدینگی به عدد‌های بالاتری دست یابد.

او بیان کرد: در حال حاضر، شاخص کل از محدوده ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد به ۳ میلیون و ۴۸۰ هزار واحد رسیده است و شاخص کل هم وزن نیز به مقاومت یک میلیون واحد نزدیک می‌شود. این محدوده‌ها به عنوان محدوده‌های مقاومتی برای بازار شناخته می‌شوند، چه از منظر روانی و چه از منظر قیمتی. اگر ریسک‌های سیاسی وجود نداشته باشد، بازار پتانسیل شکستن این محدوده‌ها را دارد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار باید بتواند از این محدوده‌ها عبور کند و در این محدوده‌ها کمی ریکاوری و دست به دست شدن برای بازار می‌تواند مفید باشد. احتمالاً ما اصلاحاتی را در روز‌های آتی در بازار سرمایه خواهیم داشت که می‌تواند به عنوان یک ریکاوری در نظر گرفته شود و نگران‌کننده نباشد.

او می‌گوید: شرایط بازار از منظر بنیادی و قیمتی در حال متعادل شدن است و نکته مهم این است که بازار جزء بازار‌های جا مانده و مولد است. اگر بازارساز و دولت به عنوان بزرگ‌ترین متولی بازار سرمایه برنامه‌ریزی‌های مناسبی داشته باشند، می‌توانیم شاهد رشد‌های خوبی در بازار باشیم؛ در فصل بودجه، باید دید که سیاست سال آینده، سیاست پولی خواهد بود یا مالی. اگر بازار به سمت انتشار بیشتر اوراق برود، شاهد افزایش نرخ بهره خواهیم بود که می‌تواند یکی از رقبای مهم بازار سرمایه باشد و اجازه رشد بیشتر بازار را ندهد. اگر اعتمادسازی دوباره به بازار سرمایه بازگردد، می‌توانیم شاهد رشد‌های خوبی در بازار باشیم. 

