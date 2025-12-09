برای اولین بار در تاریخ رشته تنیس روی‌میز ایران، سیما لیموچی سرمربی تیم ملی بانوان کشورمان به عنوان رئیس کمیته پاراتنیس روی میز دنیا ITTF انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز؛ در جریان نشست اخیر هیئت اجرایی فدراسیون جهانی تنیس روی میز که در چنگدو چین برگزار شد، فهرست رؤسا، رؤسای موقت کمیته‌های مختلف فدراسیون جهانی مورد تأیید قرار گرفت.

سیما لیموچی از ایران، به‌عنوان رئیس موقت کمیته پاراتنیس روی میز جهان منصوب شد.

این انتصاب بخشی از ساختار جدید فدراسیون جهانی است که با هدف تقویت روند مشورتی و کارشناسی در کمیته‌های تخصصی صورت گرفته و تا زمان تصمیم‌گیری نهایی شورای ITTF برای دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ معتبر خواهد بود.

این برای نخستین بار در تاریخ رشته تنیس روی میز می‌باشد که ریاست کمیته‌ای از فدراسیون جهانی به یک ایرانی اختصاص پیدا میکند.

کمیته پاراتنیس روی میز یکی از مهم‌ترین نهاد‌های تخصصی ITTF در حوزه ورزش افراد دارای معلولیت به شمار می‌رود و ریاست این کمیته نقش مهمی در سیاست‌گذاری، توسعه و نظارت بر برنامه‌های جهانی این رشته دارد.

