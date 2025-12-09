پازل گمشده مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد ایران دوئل تکراری وزن ۱۲۵ کیلوگرم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نهایی لیگ برتر کشتی ایران روز جمعه در سالن شهدای هفتم تیر برگزار خواهد شد تا تیم‌های برتر بیست و پنجمین دوره این رقابت‌ها معرفی شود. در این مرحله تیم استقلال تهران به مصاف خیبرخرم‌آباد می‌رود و بانک شهر تقابل جذابی با ستارگان پاس ساری دارد.

تیم‌های استقلال جویبار با هدایت کمیل قاسمی و بانک شهر با رهبری رضا یزدانی در مرحله گروهی مسابقات ۲ تقابل جذاب داشتند تقابلی که بسیاری از کارشناسان باور دارند در فینال هم تکرار خواهد شد.

تیم استقلال با هدایت قهرمان المپیک نفرات شاخصی مانند حسن یزدانی، احمد ادریسوف، شامیل ممدوف، ابراهیم کادیف و احمد بذری را در ترکیب دارد. همچنین قرار بود که امیرحسین زارع قهرمان جهان و نایب قهرمان المپیک به عنوان شاگرد کمیل قاسمی فعالیت کند، اما پادشاه کشتی از حضور در لیگ منصرف شد.

انصراف زارع از حضور در لیگ برتر تقابل وی را با امیررضا معصومی به زمان دیگری موکول کرد. معصومی در تیم بانک شهر و زیر نظر رضا یزدانی کار می‌کند.

تقابل زارع با گیله‌مرد (لقب امیررضا معصومی) در سال‌های اخیر یکی از جذاب‌ترین مسابقات کشتی آزاد ایران بود که تمام این تقابل‌ها به سود امیرحسین زارع به پایان رسیده است. آخرین تقابل این ۲ غول کشتی ایران در فینال جام تختی بود که زارع در یک کشتی پرحاشیه معصومی را شکست داد و مسافر زاگرب شد.

بعد از آن کشتی شایعه مهاجرت معصومی در رسانه‌ها پررنگ شد و اگر این شایعه به واقعیت تبدیل شود تقابل این ۲ بزرگ کشتی ایران و جهان به چند سال آینده موکول می‌شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: لیگ برتر کشتی ، کشتی آزاد
خبرهای مرتبط
لیگ برتر کشتی؛ شکست تلخ شاگردان کمیل قاسمی برابر تیم بانک شهر
فریدونکنار فاتح مسابقات کشتی آزاد جوانان مازندران
مسابقات قهرمانی کشتی آزاد استان قم برگزار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرخپوشان با تک گل اورونوف به صدر جدول رفتند
احضار خداداد عزیزی به کمیته انضباطی به دلیل استفاده مجدد از الفاظ رکیک
خروجی‌های استقلال در نیم فصل مشخص شدند
غیرت قزاقستان ۰ - ۱ المپیاکوس یونان/ برد در سرمای منفی ۲۱ درجه آستانه با پاس گل پسر بوشهری + فیلم
ناکامی شاگردان تارتار در پیروزی مقابل شمس آذر
حذف زودهنگام مصر از جام کشور‌های عربی با شکست سنگین مقابل اردن
پیروانی: هوادار پرسپولیس را با اتوبوس جایی نمی‌بریم
تساوی بدون گل ذوب آهن - تراکتور/ پرشور‌ها از صدر جدول دورتر شدند
خدابنده‌لو: سوت‌های داور به سمت پیکان بود/ صحبت درباره دربی توهین به خودمان است
باید در کار‌های هجومی تقویت شویم/ قصد فروش بازیکن در نیم فصل را نداریم
آخرین اخبار
حذف زودهنگام مصر از جام کشور‌های عربی با شکست سنگین مقابل اردن
بایرن مونیخ ۳ - ۱ اسپورتینگ لیسبون/ کامبک شاگردان کمپانی در آلیانز + فیلم
پیروانی: هوادار پرسپولیس را با اتوبوس جایی نمی‌بریم
خدابنده‌لو: سوت‌های داور به سمت پیکان بود/ صحبت درباره دربی توهین به خودمان است
احضار خداداد عزیزی به کمیته انضباطی به دلیل استفاده مجدد از الفاظ رکیک
غیرت قزاقستان ۰ - ۱ المپیاکوس یونان/ برد در سرمای منفی ۲۱ درجه آستانه با پاس گل پسر بوشهری + فیلم
کرمانشاهی: یک پنالتی برای پرسپولیس گرفته نشد
باید در کار‌های هجومی تقویت شویم/ قصد فروش بازیکن در نیم فصل را نداریم
تساوی بدون گل ذوب آهن - تراکتور/ پرشور‌ها از صدر جدول دورتر شدند
ناکامی شاگردان تارتار در پیروزی مقابل شمس آذر
خروجی‌های استقلال در نیم فصل مشخص شدند
سرخپوشان با تک گل اورونوف به صدر جدول رفتند
ترکیب پرسپولیس مقابل پیکان مشخص شد
حسن یزدانی با سعدالله‌یف مبارزه نمی‌کند/ مامیاشویلی به ایران می‌آید
زارع: استقلال یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های لیگ است/ از قلعه‌نویی گلایه دارم
اعتراض شدید مصری‌ها به تصمیم فیفا برای بازی با ایران
معرفی داوران و کلاس بندان مدعو به بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵
ساپینتو و اسکوچیچ میلیاردی جریمه شدند/ تنبیه ۷ پرسپولیسی بخاطر تشویق ایسلندی!
کی‌مرام: تنیس ساحلی زنان گوی سبقت را از مردان ربود
بازگشت استقلال به رشته دوچرخه‌سواری پس از ۸۰ سال
ایران در قلب جام جهانی/ مقام آمریکایی: آماده استقبال از ایران هستیم
طلسم ۳ هزار روزه پیکان مقابل پرسپولیس
آغاز اردوی نهایی تیم‌های ملی اسکیت رولبال آقایان و بانوان از فردا
دوئل گیله مرد با پادشاه؛ بماند برای بعد
بانوی ایرانی رئیس کمیته پاراتنیس روی میز جهان شد
ولورهمپتون ۱ - ۴ منچستریونایتد/ پیروزی قاطعانه شیاطین سرخ مقابل گرگهای قعرنشین+ فیلم
تورینو ۲ - ۳ میلان/ بازگشت خیره کننده میلان با درخشش لبران جیمز فوتبال+ فیلم
دنیس اکرت در آستانه پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال ایران
خبرهای نقل و انتقالاتی سپاهان گمانه زنی رسانه ها است/ تیم ملی برای کسب رتبه دوم در جام جهانی می جنگد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر پیکان