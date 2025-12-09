پازل گمشده مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد ایران دوئل تکراری وزن ۱۲۵ کیلوگرم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نهایی لیگ برتر کشتی ایران روز جمعه در سالن شهدای هفتم تیر برگزار خواهد شد تا تیمهای برتر بیست و پنجمین دوره این رقابتها معرفی شود. در این مرحله تیم استقلال تهران به مصاف خیبرخرمآباد میرود و بانک شهر تقابل جذابی با ستارگان پاس ساری دارد.
تیمهای استقلال جویبار با هدایت کمیل قاسمی و بانک شهر با رهبری رضا یزدانی در مرحله گروهی مسابقات ۲ تقابل جذاب داشتند تقابلی که بسیاری از کارشناسان باور دارند در فینال هم تکرار خواهد شد.
تیم استقلال با هدایت قهرمان المپیک نفرات شاخصی مانند حسن یزدانی، احمد ادریسوف، شامیل ممدوف، ابراهیم کادیف و احمد بذری را در ترکیب دارد. همچنین قرار بود که امیرحسین زارع قهرمان جهان و نایب قهرمان المپیک به عنوان شاگرد کمیل قاسمی فعالیت کند، اما پادشاه کشتی از حضور در لیگ منصرف شد.
انصراف زارع از حضور در لیگ برتر تقابل وی را با امیررضا معصومی به زمان دیگری موکول کرد. معصومی در تیم بانک شهر و زیر نظر رضا یزدانی کار میکند.
تقابل زارع با گیلهمرد (لقب امیررضا معصومی) در سالهای اخیر یکی از جذابترین مسابقات کشتی آزاد ایران بود که تمام این تقابلها به سود امیرحسین زارع به پایان رسیده است. آخرین تقابل این ۲ غول کشتی ایران در فینال جام تختی بود که زارع در یک کشتی پرحاشیه معصومی را شکست داد و مسافر زاگرب شد.
بعد از آن کشتی شایعه مهاجرت معصومی در رسانهها پررنگ شد و اگر این شایعه به واقعیت تبدیل شود تقابل این ۲ بزرگ کشتی ایران و جهان به چند سال آینده موکول میشود.
منبع: ایرنا