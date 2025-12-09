رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷ میلیون فقره اعمال قانون در حوزه تخلفات ساکن ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار موسوی‌پور  رئیس پلیس راهور تهران بزرگ،  با اشاره به اجرای طرح ویژه برخورد با تخلفات ساکن گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷ میلیون فقره اعمال قانون تخلفات ساکن در پایتخت انجام شده است. این در حالی است که تنها در بازه زمانی یکم تا پانزدهم آذرماه، بیش از ۶۱۰ هزار فقره تخلف ساکن ثبت و با آنها برخورد شده است.

وی افزود: طرح ویژه برخورد با تخلفات ساکن از ۹ آذرماه آغاز شده و یگان ضربت پلیس راهور با پشتیبانی عملیات ویژه مأموریت دارد تا با متخلفان برخورد کند.

سردار موسوی پور در ادامه گفت: تخلفاتی، چون پارک خودرو در پیاده‌رو، توقف دوبله در معابر، توقف در محل ایستادن ممنوع، پارک در محدوده‌های ممنوعه، سد معبر و توقف در ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی از جمله تخلفاتی هستند که در این طرح به‌طور ویژه رصد و با آنها برخورد خواهد شد.

او تأکید کرد: هدف اصلی این طرح، ساماندهی ترافیک شهری و تسهیل عبور و مرور شهروندان است و پلیس راهور با جدیت در برابر تخلفات ایستاده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: رانندگان عزیز توجه داشته باشند که توقف‌های غیرمجاز نه‌تنها موجب جریمه می‌شود، بلکه عبور و مرور شهروندان و نظم شهری را مختل می‌کند. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مسئولیتی اجتماعی است که امنیت و آرامش شهر را تضمین می‌کند.

منبع: پلیس راهور تهران

محمد
۰۹:۴۳ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
ممنونم ازشون. واقعا تهران تبدیل به پارکینگ شده دیگر
باید از شرکتهای خصوصی در این رابطه کمک بگیرد پلیس راهور وگرنه نیروی کافی برای این کار را ندارند
