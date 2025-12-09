باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - یکی از چالشهای مزمن در اجرای سیاستهای حمایتی بهویژه در حوزه وام اشتغال، موضوع انحراف منابع از مسیر اصلی خود بوده است.
در سالهای گذشته، بخشی از تسهیلات اشتغال بهجای آنکه به ایجاد کسبوکار واقعی و پایدار منجر شود، درگیر مصرف غیرمولد یا فعالیتهای کمدوام شد و همین مسئله اثربخشی این سیاست مهم را کاهش داد. مجلس شورای اسلامی با درک این آسیب، موضوع واسطهگری تخصصی نهادهای حمایتی را بهعنوان یک راهکار اصلاحی در دستور کار قرار داد؛ راهکاری که اکنون با محوریت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی وارد مرحله عملیاتی شده است.
طرح کمیته امداد و سازمان بهزیستی مبتنی بر تخصیص وام اشتغال مددجویان برای سهامدار کردن آنها در نیروگاههای خورشیدی جدیدالاحداث یکی از هوشمندانهترین مسیرهای تحقق اهداف حمایتی حاکمیت در حوزه اشتغال است. برخلاف بسیاری از طرحهای خرد کمدوام، این مدل با تبدیل تسهیلات به دارایی مولد و درآمدزا، امکان ایجاد درآمد پایدار، بازپرداخت مطمئن اقساط و خروج تدریجی خانوادهها از چرخه فقر را فراهم میکند.
فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حوزه اعطای وامهای اشتغالزایی اظهار داشت: حکومت جمهوری اسلامی ایران برای تحقق عدالت اجتماعی شکل گرفته و ما خود را یاور محرومان و مستضعفان میدانیم. در مجالس مختلف نیز قوانین متعددی در حمایت از اقشار محروم، معلولان، روستاییان و زنان تصویب شده است.
وی افزود: همچنین، برای اشتغالزایی در این گروهها بهویژه مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی اعتبارات ویژهای در قالب تسهیلات و وام در تبصرههای بودجه پیشبینی شده استکه باید اجرایی شود.
محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح با انتقاد از عملکرد بانکها در اعطای وام اشتغال گفت: اما متأسفانه بخش زیادی از بانکها در اجرای این قوانین همکاری لازم را ندارند و از پرداخت تسهیلات خودداری میکنند.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که برخی از این طرحها، مانند پروژههای احداث نیروگاه های خورشیدی، نهتنها به اشتغال و درآمد پایدار خانوادهها کمک میکند بلکه از نظر اقتصادی و زیستمحیطی نیز برای کشور سودآور است.
او بیان کرد:با تکیه بر سهامدار شدن مددجویان در طرحهای جدید نیروگاهی خورشیدی و استفاده از منابع بانکی پرداختی به مددجویان در قالب وام اشتغال برای خرید تجهیزات و پنل خورشیدی، علاوه بر درآمدزایی پایدار مددجو و تضمین بازپرداخت از محل عواید فروش برق خورشیدی، موجب کاهش ناترازی انرژی کشور نیز خواهد شد و اهداف وام اشتغال را محقق خواهد کرد.