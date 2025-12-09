رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ساری از محکومیت سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی قاچاقچی لوازم آرایشی وبهداشتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - بهرامعلی میرزایی رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ساری گفت: پرونده نگهداری، عرضه و فروش لوازم آرایشی وبهداشتی قاچاق به ارزش سه میلیارد و ۵۲۹۵ میلیون ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز ساری رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی و استعلام گمرکی اتهام انتسابی را محرز، علاوه بر ضبط لوازم آرایشی قاچاق، متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ساری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار واحد صنفی لوازم آرایشی وبهداشتی قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، قاچاق کالا و ارز
