رعیت رئیس هیأت سوارکاری خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه خراسان جنوبی در حوزه اسب و سوارکاری گفت: برای رشد این رشته در استان، تخصیص بودجه تخصصی متناسب با نیازهای سوارکاری ضروری است. ماهیت این رشته، امکانات استاندارد و تجهیزات ویژه می‌طلبد و بدون تأمین منابع مالی کافی، توسعه آن با چالش روبه‌رو می‌شود.

وی ارتقای زیرساخت‌ها را نخستین گام در مسیر تقویت این رشته عنوان کرد و افزود: احداث پیست استاندارد، مانژ تمرینی مناسب، نورپردازی حرفه‌ای و کف‌سازی اصولی از مهم‌ترین نیازهای ماست. فراهم شدن این زیرساخت‌ها امکان برگزاری تمرینات و مسابقات رسمی را در استان تقویت می‌کند.

رعیت با تأکید بر اهمیت گسترش سوارکاری در سطح شهرستان‌ها اظهار داشت: ایجاد و توسعه مدارس آموزش سوارکاری در شهرستان‌ها، هم به تربیت نسل جدید این رشته کمک می‌کند و هم موجب مشارکت گسترده‌تر جوانان در فعالیت‌های ورزشی خواهد شد.

رئیس هیأت سوارکاری استان همچنین به مطالبات هیأت از فدراسیون سوارکاری اشاره کرد و گفت: افزایش سهم بودجه آموزشی هیأت‌های استانی، پشتیبانی از برگزاری دوره‌های مربیگری و داوری و حمایت از توسعه مسابقات منطقه‌ای، از درخواست‌های اصلی ما از فدراسیون است. این اقدامات می‌تواند به رشد فنی سوارکاری در شرق کشور کمک قابل‌توجهی کند.

وی برگزاری مسابقات منطقه‌ای را فرصت مهمی برای دیده‌شدن استعدادهای استان دانست و افزود: رقابت‌های منطقه‌ای انگیزه ورزشکاران را افزایش می‌دهد و مسیر شناسایی چهره‌های جدید را هموار می‌کند.