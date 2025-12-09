به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، شرکت توزیع برق کردستان اقدامات پیشگیرانه و آمادگی کامل خود را برای مقابله با هرگونه بحران یا قطعی برق ناشی از شرایط جوی آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان و در دومین روز از ورود موج بارشی اخیر به غرب کشور و استان کردستان و به دنبال آن در پی اعلام وضعیت هشدار سطح نارنجی هوایی از سوی هواشناسی استان کردستان و پیشبینی بارشهای فصلی بعضا” همراه با برف از روز دوشنبه ۱۷ آذرماه تا پایان روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه اظهار کرد: شرکت توزیع برق کردستان اقدامات پیشگیرانه و آمادگی کامل خود را برای مقابله با هرگونه بحران یا قطعی برق ناشی از شرایط جوی آغاز کرده است.
سلطانی با بیان اینکه این دوره از بارشها به دلیل شدت و مداومت پیشبینیشده ممکن است منجر به بروز بحرانهای مقطعی در شبکه برق شود، گفت: «در این راستا، تمهیدات فنی و اجرایی ویژهای به منظور حفظ پایداری شبکه توزیع برق در سطح استان اتخاذ شده است. واحدهای عملیاتی و اتفاقات مدیریت توزیع برق شهرستانها از همان ساعات اولیه آغاز بارشها، با توجه به پیشبینیهای هواشناسی و اطلاعات دریافتی از ستاد مدیریت بحران استان، به حالت آمادهباش در آمدند.
وی افزود: «در حال حاضر، ۲۴۲ نفر از کارکنان این شرکت با ۷۸ دستگاه خودرو عملیاتی سبک، ۱۱ دستگاه جرثقیل و ۸ دستگاه بالابر در قالب ۳۴ اکیپ اتفاقات روستایی، ۱۴ اکیپ اتفاقات شهری و ۳۱ اکیپ عملیاتی در سطح استان به صورت سازماندهی شده آماده پاسخگویی و اقدام در خصوصهر مشکلی می باشند. همچنین ستاد مدیریت بحران به ریاست ایشان در ستاد مرکزی شرکت تشکیل شده تا هماهنگیهای لازم در شرایط بحرانی به بهترین شکل انجام شود.
اقدامات فنی و پیشگیرانه برای مقابله با شرایط جوی
سلطانی ضمن اشاره به اقدامات فنی انجامشده ، توضیح داد: « تجهیزات حساس شبکه برق در شهرستانهای مختلف از جمله ترانسفورماتورها، دکلهای برق، کابلها و خطوط انتقال، تحت بازبینی و نگهداری ویژه قرار گرفتهاند تا از هرگونه اختلال یا آسیب به سیستم جلوگیری شود. در این راستا، اولویت اصلی تعمیر و نگهداری خطوط هوایی و دکلها در مناطق کوهستانی و پرخطر استان بوده است، زیرا این مناطق بیشتر در معرض آسیبپذیری ناشی از برف سنگین و وزش بادهای شدید قرار دارند»
وی افزود: «همچنین، در برخی از مناطق، به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از یخبندان، تجهیزات ضد یخ و پوششهای عایق برای کابلها و خطوط برق نصب شده است. این اقدامات بهویژه در شهرستانهای شمالی و شرقی استان که بارشها و بادگیر بودن آنها، بیشتر است، در دستور کار قرار گرفته است»
مقایسه آمادگی با سالهای گذشته و تحلیل وضعیت شبکه
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در مورد اقدامات پیشگیرانه در مقایسه با سالهای گذشته گفت: «امسال با توجه به تجربیات گذشته و تحلیل دادههای هواشناسی، علاوه بر آمادهسازی تجهیزات و نیروی انسانی، آموزشهای ویژهای به تیمهای عملیاتی در زمینه پاسخگویی به بحرانهای طبیعی و شرایط جوی داده شده است. این امر باعث شده است که سرعت واکنش به بحرانهای احتمالی در مقایسه با سالهای گذشته بسیار بیشتر شود.»
وی ادامه داد: «برای مثال، سیستمهای نظارت و کنترل از راه دور (SCADA) در بخشهای مختلف استان بهطور کامل بهروزرسانی و بهینهسازی شدهاند تا امکان شناسایی و رفع مشکلات شبکه بدون نیاز به حضور فیزیکی در محلهای دورافتاده فراهم شود. این امر منجر به کاهش زمان پاسخگویی و افزایش کارایی در شرایط بحرانی میشود»
بررسی وضعیت تامین برق و تعامل با مدیریت بحران
سلطانی همچنین به هماهنگیهای لازم با سایر نهادهای مرتبط اشاره کرد و گفت: «در این شرایط، تعامل مستمر با ستاد مدیریت بحران استان، سازمان هواشناسی و شرکت توانیر در راستای پیشبینی و مدیریت بهینه وضعیت شبکه برق بسیار حیاتی بوده است. همکاری این نهادها سبب شده است که اطلاعات لحظهای از وضعیت هواشناسی و پیشبینیهای دقیق بارشها در اختیار ما قرار گیرد و بهطور موثری برای مدیریت شبکه برق استفاده شود»
وی افزود: «تا به امروز، هیچگونه خاموشی ناشی از شرایط جوی در سطح استان گزارش نشده است و تامین برق پایدار برای مشترکین همچنان برقرار است. خوشبختانه، اقدامات پیشگیرانه و آمادهسازیهای انجامشده باعث شده تا مشکلات قابل توجهی در سیستم برقرسانی به وجود نیاید»
پیشبینی وضعیت در روزهای آینده
در پایان، سلطانی پیشبینی کرد: «با توجه به ادامه بارشها و شرایط جوی پیشبینیشده، این آمادگی در سطح تمامی شهرستانها ادامه خواهد داشت و در صورت بروز هرگونه بحران، اکیپهای امدادی و عملیاتی در کمترین زمان ممکن به مناطق آسیبدیده اعزام خواهند شد. همچنین، از هموطنان عزیز درخواست داریم که در صورت مشاهده هرگونه مشکل در شبکه برق، با شماره تلفنهای اعلام شده تماس گرفته و همکاری لازم را با تیمهای اجرایی انجام دهند.