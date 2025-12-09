واژگونی پژو ۴۰۵ در جهرم با سه کشته و ۱۳ مصدوم + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمد رحمانیان، سخنگوی اورژانس جهرم، از وقوع یک سانحه رانندگی بامداد امروز (۱۸ آذر ۱۴۰۴) خبر داد و گفت: ساعت ۶:۲۹ صبح، در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵، نیرو‌های امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

رحمانیان افزود: برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان، ۵ دستگاه آمبولانس، یک اتوبوس‌آمبولانس و دو خودرو از هلال‌احمر به صحنه اعزام شد.

به گفته سخنگوی اورژانس جهرم، در این حادثه ۱۳ نفر مصدوم شدند که متأسفانه دو تن در محل حادثه و یک نفر پس از انتقال به بیمارستان جان باختند. سایر مصدومان با آمبولانس و اتوبوس‌آمبولانس به بیمارستان‌های پیمانیه و سیدالشهدا جهرم منتقل شدند.

همگی مصدومان اتباع بیگانه بودند.