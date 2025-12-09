باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - در راستای تشدید اقدامات حفاظتی شامگاه دوشنبه ۱۷ آذر ماه سال جاری فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی به اتفاق قرقبانان شرکت الغدیر در یک اقدام عملیاتی و رصد اطلاعاتی و کمین چند ساعته موفق به دستگیری قاچاقچی حرفه‌ای و سابقه دار در حین قطع و حمل چوب آلات جنگلی غیر مجاز از گونه آزاد و ممرز درمنطقه رودخانه مشی حوزه استحفاظی شهرستان گلوگاه شدند.

در پی این اقدام، با دستور دادستان محترم؛ به مخفیگاه متهم عزیمت کرده و مقدار ۱ استر هیزم جنگلی کشف و ضبط گردید و متهم جهت سیر مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گلوگاه معرفی، و ادوات آن نیز به نفع دولت ضبط شد.

همشهریان می‌توانند در صورت مشاهده وقوع هرگونه تخلف در عرصه‌های منابع طبیعی، مراتب را با شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ بصورت ۲۴ ساعته با امداد جنگل و مرتع در میان بگذارند.