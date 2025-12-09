شهردار خرم‌آباد با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پل پیوند ظرف روز‌های آینده گفت: این پل ۳۷ هکتار مجموعه کیو در سرچشمه را به مجموعه تپه شهدای گمنام متصل می‌کند و از نظر فیزیکی و کالبدی برای شهر بسیار مهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهردار خرم‌آباد امروز با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پل پیوند ظرف روز‌های آینده اظهار کرد: این پل یک سازه معمارانه بسیار شکیل و تأثیرگذار است که از جنس فلز و با استیل استراکشن اجرا خواهد شد.
وی افزود: این پل ۳۷ هکتار مجموعه کیو در سرچشمه را به شکل زیبایی به مجموعه تپه شهدای گمنام متصل می‌کند و از نظر فیزیکی و کالبدی برای شهر بسیار مهم است.
شهردار خرم‌آباد با بیان اینکه به‌زودی قرارداد این پروژه با تیم ماشین‌سازی لرستان نهایی می‌شود، تصریح کرد: ان‌شاءالله باتوجه‌به تخصص این شرکت در حوزه فلز و سازه‌های فولادی، پروژه در بازه زمانی مناسب اجرا خواهد شد.
بارانی بیرانوند تأکید کرد: برای پیشبرد کیفی و به‌موقع کار، لازم است منابع مالی پروژه به‌ویژه برای تهیه فولاد مرغوب و تجهیزات موردنیاز، تأمین و مهیا شود.
وی خاطرنشان کرد: این پل به‌عنوان یک نماد شهری و مقصد گردشگری، تأثیر قابل‌توجهی در پیوند دو منطقه مهم شهر و تسهیل دسترسی شهروندان و گردشگران خواهد داشت.
