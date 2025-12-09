باشگاه خبرنگاران جوان- محمدفرجام طاهری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری رودبار جنوب که با موضوع سوداگری ودلالی پیرامون تسهیلات قرض الحسنه مهربانی با حضور اعضا شورا در رودبار جنوب تشکیل شد، گفت: در پی افزایش گزارشها درباره خرید و فروش امتیاز تسهیلات بانکی و سوءاستفاده از ناآگاهی برخی افراد، جلسه ویژه شورای پیشگیری با حضور مدیران بانکها، نمایندگان اتحادیه کافینتها و دستگاههای اجرایی برگزار و تصمیمات مهمی برای مقابله با این روند اتخاذ شد.
وی با بیان اینکه واگذاری امتیاز وام و دریافت تسهیلات به نام برخی افراد بی اطلاع در حال تبدیل شدن به یک آسیب اقتصادی و اجتماعی است، تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد، افراد نیازمند با دریافت مبلغ اندکی، وارد چرخهای میشوند که نتیجه آن بدهکار شدن به بانک و گرفتار شدن در مشکلات حقوقی میشود؛ در حالی که سود اصلی این فرایند را دلالان و سوءاستفادهکنندگان میبرند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری رودبار جنوب افزود: گزارشها نشان میدهد در برخی مناطق، اندکی از کافینت داران و برخی دلالان با تبلیغات گمراه کننده در ایجاد ارتباط میان فروشندگان امتیاز، خریداران واقعی و افراد ناآگاه نقش واسطهگری داشته و در ازای دریافت مبالغی، زمینه ثبتنام و تکمیل پرونده تسهیلات را فراهم میکنند که این اقدامات برخلاف مقررات بانکی و از مصادیق سوءاستفاده از مردم است.
طاهری تأکید کرد: دستگاه قضایی عزم جدی دارد که با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد کند، اما اولویت ما پیشگیری است تا قبل از شکلگیری پروندههای قضایی، ریشه این سوءاستفادهها خشکانده شود.
وی در پایان از مردم خواست در برابر هرگونه پیشنهاد غیرشفاف درباره دریافت وام یا امضای اسناد مالی، هوشیار باشند و افزود: آگاهی مردم و همکاری دستگاهها، مهمترین عامل برای جلوگیری از بدهکار شدن ناعادلانه افراد و سالمسازی روند اعطای تسهیلات بانکی است.