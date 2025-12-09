باشگاه خبرنگاران جوان - سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دیدار با حجابی کرلانگیچ، سفیر ترکیه در تهران، با اشاره به ظرفیت‌های ایران و ترکیه و همچنین اشترکات فرهنگی، بر گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی بین دو کشور تأکید کرد.

سفیر ترکیه در ایران نیز با اشاره به این اشتراکات، بر علاقه آنکارا برای تحکیم روابط علمی و فرهنگی با ایران تأکید کرد. در ادامه این جلسه، دو طرف در رابطه با راه‌اندازی رشته‌ها و کرسی‌های مشترک، تبادل استاد و دانشجو، تقویت مراکز آموزشی و رفع مشکلات دانشجویان شاغل به تحصیل در دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.

سیمایی در رابطه با اعتبارسنجی دانشگاه‌های ترکیه توضیح داد: ما در ایران با رتبه‌بندی، اعتبار دانشگاه‌ها را مشخص می‌کنیم. در رابطه با دانشگاه‌های ترکیه نیز به رتبه‌بندی منطقه‌ای و جهانی توجه می‌کنیم. لیست دانشگاه‌های معتبر توسط سازمان امور دانشجویان ایران برای اطلاع‌رسانی به دانشجویانی که علاقه‌مند به تحصیل در کشور‌های دیگر هستند منتشر می‌شود و ملاک معتبر بودن آن دانشگاه است. برای به‌روز‌رسانی این لیست پیشنهاد می‌کنم کمیته‌ای از دو طرف تشکیل شود که با بررسی‌های دقیق، اصلاحات لازم در این لیست را اعمال کنند.

موضوع دیگری که از طرف سفیر ترکیه پی‌گیری شد، بحث ورود و خروج راحت‌تردانشجویان ترکیه‌ای شاغل به تحصیل در ایران بود که در این رابطه دکتر حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان توضیح داد که در این خصوص با پلیس مرزی و دستگاه‌های مرتبط هماهنگی‌های لازم به عمل آمده و دانشجویان ترکیه‌ای در این زمینه مشکلی نخواهند داشت.

در ادامه وزیر علوم کشورمان پیشنهاد داد دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در ایران و ترکیه، همکاری‌هایی در زمینه رشته‌های مختلف من‌جمله ادبیات، علوم پایه و فناوری داشته باشند. دو طرف اعلام آمادگی کردند که با تعریف پروژه‌های مشترک و برنامه‌ریزی بلندمدت، همکاری علمی میان ایران و ترکیه را به سطحی پایدار و سازنده ارتقا دهند.

منبع: وزارت علوم