معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از آماده‌باش نیرو‌ها و تجهیزات راهداری برای تأمین ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرتضی بهداروندی گفت: تمامی نیرو‌های راهداری در محور‌های اصلی و فرعی استان در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه مشکل جوی، خدمات لازم را بدون وقفه ارائه دهند.

وی ادامه داد: ۳۲۰ نیروی راهدار در قالب ۳۰ گشت فعال راهداری و همچنین ۳۵۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری سبک و سنگین آماده عملیات و خدمت رسانی در کلیه محور‌های استان هستند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با تأکید بر لزوم پرهیز از سفر‌های غیرضروری در زمان بارندگی افزود: رانندگان پیش از آغاز سفر، حتماً از وضعیت ترافیکی و جوی مسیر‌ها مطلع شوند و برای دریافت آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه تلفنی ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان تماس بگیرند.

