رییس جهاد کشاورزی گیلان گفت :پیش بینی می شود امسال ۲۲۰ هزار تن کیوی با ارزش اقتصادی ۱۸۷ هزار میلیارد ریال در گیلان برداشت شود که ۵۰ درصد آن صادراتی است. 

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ صالح محمدی رئیس جهاد کشاورزی گیلان  امروز در گفتگو با خبرنگار ما گفت : گیلان ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار  باغ کیوی دارد. 


 وی با بیان اینکه  هشت هزار و ۳۰۰ خانوار باغدار به کشت کیوی  در این استان  مشغول هستند، گفت: کیوی گیلان به ۲۵ کشور صادر می شود.


محمدی خاطر نشان کرد:  پیش بینی می شود امسال ۲۲۰ هزار تن تولید محصول با ارزش اقتصادی ۱۸۷ هزار میلیارد ریال در گیلان برداشت شود که ۵۰ درصد آن صادراتی است. 

 رییس جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد : گیلان دارای ۹۲ سردخانه است که ۵۰ سردخانه رجیستری است  این سر خادنه ها  محصول خود را به شبه قاره هند و حاشیه خلیج فارس صادر می‌کنند.

 وی افزود: روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، عراق، پاکستان، افغانستان، گرجستان و هندوستان کشورهای هدف صادرات هستند. 

محمدی اظهار داشت:  عمده باغات کیوی استان در شهرستان های تالش، رودسر و آستارا است و کشت پراکنده کیوی در سایر مناطق استان نیز وجود دارد.

علی رضا اسداللهی
۲۱:۵۶ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
سلام پیشنهاد میکنم با کمک بخش خصوصی شرکت‌های دانش بنیان‌های دانشگاهی کلا علوم پیشرفته گلخانه‌ای مقدار کشت کیوی را افزايش يافته شود هم تعداد دفعات برداشت کیوی در سال هم افزايش يافته شود یعنی سصح زیر کشت کیوی تعداد برداشت کیوی از گلخانه‌اها سالی ۵تا۶بار بشود بامشارکت بخش خصوصی خصوصا تعدادسردخانه های گیلان با کمک بخش خصوصی خصوصا بانک ها و تسهیلات بانکی ویژه اقساط طولانی مدت نرخ سود زیر ۱۰درصد حتی کمتر ماشین آلات بروز رسانی کیوی وسایر محصولات کشاورزی دامداری معدنی باغی بیشتر شود تا از ظرفیت بندری آستارا ۵تا۱۰برابر وضعیت موجود افزایش یافته شود انشالله
