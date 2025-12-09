رییس جهاد کشاورزی گیلان گفت :پیش بینی می شود امسال ۲۲۰ هزار تن کیوی با ارزش اقتصادی ۱۸۷ هزار میلیارد ریال در گیلان برداشت شود که ۵۰ درصد آن صادراتی است. 

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ صالح محمدی رئیس جهاد کشاورزی گیلان امروز در گفتگو با خبرنگار ما گفت : گیلان ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ کیوی دارد.



وی با بیان اینکه هشت هزار و ۳۰۰ خانوار باغدار به کشت کیوی در این استان مشغول هستند، گفت: کیوی گیلان به ۲۵ کشور صادر می شود.



محمدی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود امسال ۲۲۰ هزار تن تولید محصول با ارزش اقتصادی ۱۸۷ هزار میلیارد ریال در گیلان برداشت شود که ۵۰ درصد آن صادراتی است.

رییس جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد : گیلان دارای ۹۲ سردخانه است که ۵۰ سردخانه رجیستری است این سر خادنه ها محصول خود را به شبه قاره هند و حاشیه خلیج فارس صادر می‌کنند.

وی افزود: روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، عراق، پاکستان، افغانستان، گرجستان و هندوستان کشورهای هدف صادرات هستند.

محمدی اظهار داشت: عمده باغات کیوی استان در شهرستان های تالش، رودسر و آستارا است و کشت پراکنده کیوی در سایر مناطق استان نیز وجود دارد.