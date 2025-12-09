باشگاه خبرنگاران جوان - فیلمهای ایرانی بخش بینالملل نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» معرفی شدند:
مسابقه غزه
مستندهای «سایههای جنگ» (محمد خزلی)، «فرشتهها نمیمیرند» (محمدرضا ابوالحسنی)
مسابقه بلند بینالملل
مستند «شنا خلاف جهت» (جواد رزاقیزاده) و «زیر درختان لور» (معین کریم الدینی)، «آگیرا» (محمدصادق اسماعیلی)، «کابوک» (جعفر صادقی)
مسابقه کوتاه و نیمه بلند بینالملل
«کوروش» (سپیده سپهی)، «سمیرا» (علی مؤمنعلائی)، «برافتو» (سپیده جمشیدی) «دخترک» (فرزاد رضایی)، «فصل انگور» (ابراهیم حصاری) روی پرده میروند.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذر در پردیس ملت و موزه سینما برگزار میشود.