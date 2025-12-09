باشگاه خبرنگاران جوان - حجتاله رضایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس که به مناسبت روز دانشجو، در جمع تشکلهای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سخن میگفت با اشاره به نقش تأثیرگذار دانشجویان در توسعه همه جانبه کشور، بر ضرورت وجود کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها تأکید کرد.
رضایی با ابراز تأسف از کمرنگ بودن حضور دانشجویان در برخی نشستهای مناظره افزود: بخش نخست سخنان من ابراز تأسف است که چرا صندلیهای مناظره در دانشگاهها خالی است. اگر دانشجو از پرسشگری ناامید شود و کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاه شکل نگیرد کارکرد ویژه آن را از دست دادهایم.
معاون استاندار فارس با اشاره به تاریخچه ۱۶ آذر و نقش دانشجویان در مبارزه با استبداد و عدالتخواهی تأکید کرد: اگر سه آیتم استقلالطلبی، عدالتخواهی و آزادی بیان در جامعه دانشجویی وجود نداشته باشد، تفاوتی با نظام استبدادی نخواهیم داشت. مسیر ۱۶ آذر برای تحقق همین اهداف والا بود و اگر امروز به آن بیتوجهی کنیم، تلاشها بیهوده خواهد بود.
رضایی با انتقاد از یکدستسازی تشکلهای دانشجویی خاطرنشان کرد: جامعه محل تضارب آراست و اگر جریانهای سیاسی بخواهند فضای دانشگاه را یکدست کنند، مطالبهگری دانشجویان به مسائل صنفی و رفاهی تقلیل خواهد یافت. دانشجو باید فراتر از اینها در عرصه آزاداندیشی و نقد اجتماعی نقشآفرینی کند.
او با اشاره به نقش دانشجویان در شرایط حساس کشور افزود: دانشجویی که در میدانهای بزرگ اجتماعی و در جنگ ۱۲ روزه نقشآفرینی کرده است، سزاوار نیست که محدود شود. نشاط اجتماعی دانشجویان باید حفظ گردد، زیرا محدود کردن آن پیامدهای ناگوار و آسیبهای جدی برای جامعه به همراه خواهد داشت.
رضایی با تأکید بر ضرورت توجه به برنامههای فرهنگی در دانشگاهها گفت: اگر نشاط اجتماعی در دانشگاه و جامعه نهادینه نشود، نمیتوان از جامعه افسرده و سرخورده انتظار توسعه داشت. مسئولان دانشگاه باید اهتمام بیشتری به برنامههای فرهنگی داشته باشند تا فضای نشاط و امید در میان جوانان تقویت شود.
او در ادامه با اشاره به چالشهای گفتمانی میان مسئولان و دانشگاهیان تصریح کرد: فاصله و گسست ایجاد شده میان ما و دانشجویان ناشی از ضعف در بهروز رسانی تضارب آرا و محدود کردن تشکلهای دانشجویی است. گفتوگو، مناظره و کرسیهای آزاداندیشی تنها راه حل این چالشهاست.
رضایی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به دانشجویان گفت: درِ اتاق ما به روی شما باز است. اگر مطالبهگری کنید، توجه خواهیم کرد. این مایه تأسف است که بسیاری از نخبگان به دلیل محدودیت امکانات آماده مهاجرت هستند. کسی وطن خود را ترک نمیکند مگر آنکه بستر رشد و تعالی برای او فراهم نشود. گفتوگو کنید، ما نیز آماده گفتوگو در هر فصل و برنامهای هستیم و مسئولان حاضرند پاسخگوی پرسشهای شما باشند.
معاون استاندار فارس در پایان ضمن تبریک روز دانشجو از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که دانشجویان در مسیر تعالی و موفقیت گامهای مؤثر بردارند.
منبع: استانداری فارس