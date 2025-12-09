باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- محمود کمرهای، رئیس نهمین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، در نشست خبری این رویداد با تأکید بر اهمیت علوم پایه گفت: «علومی پایه هستند که به مرور به علومی با قابلیت کاربردی تبدیل میشوند؛ بنابراین تقویت این حوزه ضرورتی جدی است. متأسفانه در کشور ما توجه رسمی و کافی به علوم پایه نشده و همین موضوع اهمیت این جشنواره را دوچندان میکند.»
وی با اشاره به نقش بنیاد علم و فناوری در برگزاری جشنواره افزود: این مسئولیت در اصل بر عهده نهادهای دولتی و آموزشی است، اما بنیاد علم و فناوری به عنوان نهادی خصوصی و غیرانتفاعی با نگاه خیرخواهانه وارد عمل شده و تمامی هزینهها و امکانات لازم را تقبل کرده است.
کمرهای همچنین از همکاری نزدیک بنیاد حامیان دانشگاه تهران با این جشنواره یاد کرد و گفت: از آنجا که دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر و دارای گستره وسیعی از رشتههای علوم پایه شناخته میشود، این همکاری از ابتدای شکلگیری جشنواره وجود داشته و همچنان با صمیمیت ادامه دارد.
محورهای جشنواره و روند داوری
رئیس جشنواره نهم، محورهای پنجگانه علوم پایه شامل ریاضیات، علوم مهندسی، علوم کامپیوتر، زمینشناسی و هوش مصنوعی را از مهمترین حوزههای جشنواره برشمرد و افزود: در این دوره به طور ویژه به موضوع هوشمندسازی معدن و صنایع معدنی نیز توجه شده است.
او درباره اهداف جشنواره توضیح داد: هدف ما ایجاد بستری برای ارائه و ارزیابی دستاوردها و ایدههای علمی است تا بهترینها شناسایی و معرفی شوند. در کنار ایدههای علمی، ایدههای کسبوکار نیز مورد ارزیابی قرار میگیرند.
به گفته کمرهای، داوری ایدهها توسط کمیتههای تخصصی و با استانداردهای دقیق انجام میشود و نتایج نهایی در مراسمی که ۲۶ آذرماه برگزار خواهد شد، اعلام خواهد شد.
آغاز مسیر پس از انتخاب ایدههای برتر
وی تأکید کرد: معرفی ایدههای برتر پایان کار نیست؛ بلکه آغاز مسیر است. برگزیدگان میتوانند از حمایتهای بنیاد علم و فناوری بهرهمند شوند. بخشی از جوایز به صورت نقدی و بخشی به شکل اعتبارات پژوهشی در اختیار آنان قرار میگیرد.
کمرهای افزود: نگاهی به دورههای گذشته نشان میدهد بسیاری از این ایدهها با حمایتهای بعدی به محصولات جدید و حتی کسبوکارهای موفق تبدیل شدهاند.
انتخاب استاد جوان نمونه
او همچنین به بخش انتخاب «استاد جوان نمونه» اشاره کرد و گفت: این عنوان بر اساس ارزیابی رزومه و فعالیتهای علمی افراد و با داوری دقیق و سنگین انتخاب میشود. در صورت نبودن فرد واجد شرایط، مانند سال گذشته، لزومی به معرفی برگزیده نیست.
کمرهای در پایان ابراز امیدواری کرد که توجه دوباره به علوم پایه، مسیر توسعه علمی کشور را تقویت و زمینهساز دستاوردهای نوآورانه بیشتری شود.