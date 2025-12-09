معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم، گفت: آمار مراجعات بیماران مبتلا به آنفلوانزا در استان طی روز‌های اخیر روند کاهشی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سیامک محبی گفت: این کاهش به معنای طبیعی بودن شرایط نیست، زیرا وضعیت بیماری همچنان بالاتر از آستانه هشدار قرار دارد و نیازمند توجه جدی مردم است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم، با اشاره به ضرورت رعایت اصول پیشگیری گفت: رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک در تجمعات به‌ویژه برای افراد آسیب‌پذیر، پرهیز بیماران از حضور در اجتماعات و استراحت در منزل از مهم‌ترین اقدامات برای جلوگیری از انتقال بیماری است.

محبی افزود: شهروندانی که تاکنون واکسیناسیون آنفلوانزا را انجام نداده‌اند می‌توانند برای دریافت واکسن به مراکز و پایگاه‌های سلامت مراجعه کنند.

به گفته‌ی  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم، تهویه مناسب محیط‌های بسته، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار، تغذیه سالم برای تقویت سیستم ایمنی و مراقبت ویژه از کودکان، سالمندان و بیماران زمینه‌ای از دیگر توصیه‌های ضروری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: با همکاری مردم و رعایت توصیه‌های بهداشتی می‌توان روند کاهشی بیماری را تثبیت و از افزایش مجدد موارد ابتلا جلوگیری کرد.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم 

برچسب ها: دانشگاه علوم پزشکی قم ، بیماری آنفولانزا
خبرهای مرتبط
مداخله گران امور پزشکی در فضای مجازی به دستگاه قضایی قم معرفی شدند
ارتقای کیفیت غذا و محیط سلف دانشجویی در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی قم
آغاز ثبت‌نام ۲۶۰ دانشجوی غیرایرانی در دانشگاه علوم پزشکی قم
هوای استان قم همچنان ناسالم است
وضعیت هوای قم در شرایط ناسالم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در قم تشکیل شد
هوای قم و قنوات در شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها
برداشتن توده ۲ کیلویی از شکم خانمی ۴۲ ساله
سرپرست پارک علم و فناوری قم منصوب شد
روند کاهشی بیماری آنفلونزا در قم