پرورش ماهی خاویاری در منزل + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06cc\u06a9 \u0645\u0639\u0644\u0645 \u0628\u0627\u0632\u0646\u0634\u0633\u062a\u0647 \u0628\u0646\u062f\u0631\u06af\u0632\u06cc \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0627 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0645 \u06a9\u0645 \u0622\u0628 \u0645\u0627\u0647\u06cc \u062e\u0627\u0648\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0632\u0644 \u062e\u0648\u062f \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u06a9\u0646\u062f. \u00a0\n\u0627\u0648 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0648\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0635\u0648\u0631\u062a \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0648 \u0627\u0639\u0637\u0627\u06cc \u0648\u0627\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0647\u0631 \u062f\u0648 \u0633\u0627\u0644 \u062a\u0627 \u062f\u0647 \u062a\u0646 \u0645\u0627\u0647\u06cc\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0648\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n