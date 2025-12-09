باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
پرورش ماهی خاویاری در منزل + فیلم

یک معلم بازنشسته بندرگزی در منزل خود ماهی خاویاری اوزون برون پرورش می‌دهد که نیازمند حمایت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک معلم بازنشسته بندرگزی موفق شده با سیستم کم آب ماهی خاویاری در منزل خود تولید کند.  

او می‌گوید در صورت حمایت و اعطای وام می‌تواند هر دو سال تا ده تن ماهیان خاویاری را تولید کند.

 

