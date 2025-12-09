باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی محمدی شیرکلائی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر بامداد امروز در منطقه سورک رخ داده و بر اساس بررسی‌های اولیه هیچ خسارتی نداشته است.

او افزود: زلزله‌ای به بزرگی سه و نیم در مقیاس ریشتر رأس ساعت ۴:۲۲ دقیقه بامداد امروز در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و به مرکزیت سورک رخ داد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: برابر بررسی‌های اولیه این زمین‌لرزه خسارتی در پی نداشته و تیم‌های ارزیاب در حال انجام بررسی‌های تکمیلی هستند.

این زمین‌لرزه در شهر‌های اطراف از جمله ساری نیز احساس شد، اما تاکنون گزارشی از آسیب‌های سازه‌ای یا جانی در دست نیست.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران