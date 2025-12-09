معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: چهاردهمین ایثارگر از استان اردبیل در سال ۱۴۰۴ جهت اهدای عضو به تهران اعزام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل فرزانه، گفت: زندهیاد بانو نسیم عبداللهی، ۴۱ ساله، اهل و ساکن اردبیل، بهدنبال حادثه در بخش ICU اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) و بیمارستان فاطمی اردبیل بستری شده بود.
او افزود: علیرغم مراقبتهای درمانی و وجود علائم مرگ مغزی و پس از تشخیص و تأیید توسط متخصصین و کوردیناتورهای واحد فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با رضایت خانواده ایشان، روز سهشنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ جهت اهدای عضو به بیمارستان امام خمینی (ره) تهران اعزام شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: اهدای عضو تنها پس از تأیید قطعی مرگ مغزی توسط چند پزشک متخصص و با انجام تستهای معتبر پزشکی امکانپذیر است.
فرزانه تصریح کرد: بر اساس دستورالعملهای پزشکی، افراد اهداکننده باید از سلامت جسمی کافی برخوردار باشند و وجود برخی بیماریها از جمله HIV، سرطان فعال، عفونتهای شدید یا بیماریهای عفونی فعال میتواند مانع اهدای عضو شود.
