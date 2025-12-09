باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتبال و در هفته سیزدهم تیمهای فوتبال پرسپولیس و پیکان به مصاف هم میروند.
پیکان امروز در شرایطی مقابل پرسپولیس بازی میکند که آخرینبار ۳۰۰۵ روز قبل پیروزی مقابل سرخپوشان را تجربه کرد.
آخرین برد پیکان مقابل پرسپولیس به هفته ۶ لیگ ۱۷ برمیگردد که این تیم با گل مرتضی آقاخان توانست تیم برانکو ایوانکوویچ را شکست دهد.
پیام نیازمند، دروازهبان این فصل پرسپولیس در آن بازی گلر پیکان بود و در دومین بازی لیگ برتریاش، اولین کلینشیت خود در سطح اول فوتبال ایران را تجربه کرد.
پیکان در این بازی چند مهره کلیدی خود را در اختیار ندارد و تیم فوتبال پرسپولیس هم سروش رفیعی را در این بازی در ترکیب نخواهد داشت.