رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از قطعی شدن اعتبارات توسعه این دانشگاه در بودجه سال آینده کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه -علی پور کمالی, رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساختهای این دانشگاه گفت: مجوزهای لازم برای اجرای طرحهای عمرانی دانشگاه از محل مولدسازی دریافت و این مجوزها بهصورت قطعی در سازمان برنامه و بودجه ثبت شده است و اعتبارات آن در بودجه سال آینده دانشگاه لحاظ خواهد شد.
رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با بیان اینکه این اقدامات پس از حضور مسئولان در ۱۶ آذر سال گذشته پیگیری شد؛ افزود: این مجوزها در حوزه برنامهریزی، تأمین تجهیزات، توسعه خوابگاهها و ارتقای کلیه بخشهایی که به افزایش کیفیت آموزشی منجر میشود، نقش مؤثری خواهد داشت.
پور کمالی ادامه داد: دانشگاه در تلاش است در حد توان، تمامی امکانات لازم برای ارتقای کیفیت آموزش را فراهم کند، چرا که معتقدیم هر آنچه در اختیار داریم باید برای مدرسه و تربیت معلمان آینده هزینه شود.
رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با اشاره به نقش معلمان در آینده کشور اظهار کرد: دانشجومعلمان امروز، معلمان آینده مدارس هستند و اگر این تربیت به شکل مطلوب انجام شود، نظام آموزشی و در نهایت کشور متحول خواهد شد. ما معتقدیم تحول باید از مدرسه آغاز شود تا به تحول در جامعه و کشور منتهی شود.