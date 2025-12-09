شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به مثبت شدن تاثیر دائمی معدل دانش آموزان پایه یازدهم اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کنکور سراسری به عنوان اصلی‌ترین مسیر ورود به دانشگاه‌های کشور شناخته می‌شود که هر ساله پذیرای داوطلبان بسیاری است. در این میان، لغو تاثیر قطعی معدل در کنکور ۱۴۰۵ به یکی از موضوعات بسیار مهم و تاثیر گذار تبدیل شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به مثبت شدن تاثیر دائمی معدل دانش آموزان پایه یازدهم و درخواست مثبت شدن دائمی معدل پایه یازدهم در کنکور سراسری اقدام کنند.

متن پیام شهروندخبرنگار

لطفا راجع به تاثیر قطعی معدل دانش آموزان پایه یازدهم و درخواست مثبت شدن دائمی معدل پایه یازدهم در کنکور سراسری گزارشی تهیه کنید.