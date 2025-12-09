باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: شهردار یکی از شهر‌های مرکزی و بزرگ استان به اتهام ارتشا دستگیر شده است.

او با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد، افزود: دستگاه قضایی در این زمینه قاطع و مصمم است و با کسی مماشات نمی‌کند.

عالیشاه گفت: تحقیقات قضایی در خصوص این پرونده ادامه دارد و هر فردی که در این شبکه مجرمانه مداخله داشته باشد، مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.

دادستان مرکز مازندران افزود: پیشتر نیز چهار کارمند و یک پیمانکار در رابطه با همین پرونده دستگیر شده بودند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران